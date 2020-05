Covid-19: EUA compram 300 milhões de doses de potencial vacina

PUBLICIDADE 

O governo dos Estados Unidos comprou 300 milhões de doses de uma vacina contra a covid-19 que está sendo desenvolvida pela companhia farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Ocford, no Reino Unido.

A companhia disse que, com a compra dos EUA, já vendeu 400 milhões de doses e que tem a capacidade de produzir até 1 bilhão de doses da AZD1222 até o final do ano que vem.

Vale lembrar que AstraZeneca reconhece que a vacina “pode não funcionar”. Um teste clínico de Fase I/II com 1.000 voluntários saudáveis no sul da Inglaterra, com idades entre 18 e 55 anos, foi iniciado no mês passado.

Em breve, os resultados deste teste estarão disponíveis. Se tudo ocorrer bem, a fase III será iniciada. o que permite uma testagem em até 30 mil participantes pode ser iniciada em vários países ainda este ano.

Segundo Alex Azar, secretário de saúde e serviços humanos dos EUA, “este contrato com a AstraZeneca é um marco na Operação Warp Speed, que visa a obtenção de uma vacina segura, eficaz e amplamente disponível até 2021”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Várias outras empresa em todo o mundo estão em uma corrida para o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus Sars-Cov-2, causador da Covid-19. Nos EUA a Moderna, uma empresa farmacêutica, anunciou que teve sucesso na primeira fase de testes de sua vacina, feitos com um grupo de 45 voluntários nos EUA. A empresa agora está iniciando a Fase II dos testes, com 600 voluntários.

Com informações da Reuters