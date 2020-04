Coronavírus: vacina pode começar a ser usada em outubro, dizem especialistas

PUBLICIDADE 

Cientistas que desenvolvem uma vacina contra o novo coronavírus na Suíça afirmam que o medicamento pode estar pronto em outubro deste ano.

A vacina está sendo criada no Hospital Universitário de Berna. De acordo com o o chefe do Departamento de Imunologia da unidade, Martin Bachmann, está será “a primeira ou uma das primeiras vacinas” a conter a pandemia da covid-19. Instituições científicas do Reino Unido, Letônia, China, bem como a Universidade de Zurique, estão auxiliando nos trabalhos.

O especialista garantiu que existem “possibilidades reais” para iniciar uma vacinação em massa da população suíça em outubro. Caso a expectativa se confirme, o período será mais curto do que o de 12 a 18 meses, estimado por diversos infectologistas.

Bachmann afirmou que o trabalho está sendo feito com base nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Estamos fazendo tudo de acordo com os padrões, mas de maneira acelerada”.

Sem renovação

O especialista acredita que a vacina contra o coronavírus provavelmente oferecerá proteção a longo prazo e não é necessário renová-la a cada ano, como no caso da gripe. Isso porque o Sars-Cov2 é um vírus “estável”, que não deve passar por mutações a curto prazo.

A Saiba, empresa de biotecnologia especializada em vacinas e que lida com questões regulatórias, espera chegar a um acordo com as agências reguladoras e as autoridades da Suíça para vacinar a população em massa.

O diretor de operações da Saiba, Gary Jennings, afirmou que a equipe que trabalha no projeto está disposta a facilitar a transferência de tecnologia para que a vacina possa ser produzida em outros países a preços acessíveis.