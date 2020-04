PUBLICIDADE 

Uma parcela dos pacientes infectados pela Covid-19 na China no fim do ano passado e no início deste ano apresentou dor de cabeça, tontura, confusão mental, convulsões, sonolência, perda da coordenação muscular e até acidente vascular cerebral (AVC) . Segundo pesquisadores, estes seriam alguns sintomas do novo coronavírus.

O estudo foi realizado em 214 pacientes, entre os dias 16 de janeiro e 19 de fevereiro.

O neurologista Saulo Nardy Nader, do Hospital Israelita Albert Einstein, fala sobre a entrada do novo coronavírus no organismo. “A pessoa teria contato com o vírus pela narina e, através do nervo que leva a informação do nariz para o cérebro, ele conseguiria causar a infecção. A falta de ar, por exemplo, pode ocorrer por agressão neurológica do vírus na região do cérebro responsável por controlar os centros da respiração”, explicou, ao jornal Folha de S. Paulo.