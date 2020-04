Coronavírus: EUA registra 1.783 mortos nas últimas 24 horas, segundo Johns Hopkins

PUBLICIDADE 

Os Estados Unidos registraram 1.783 mortes ligadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem de quinta-feira às 20h30 (horário local) pela Universidade Johns Hopkins.

Esse número, inferior ao do dia anterior (+1.973 mortes), eleva para 16.478 o número total de mortes registradas nos Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia depois da Itália.

Por dois dias consecutivos, terça e quarta-feira, o país registrou quase 2.000 mortes em 24 horas, os piores dias em todo o mundo desde a pandemia.

Os Estados Unidos também têm mais de um quarto dos casos oficialmente declarados de coronavírus no mundo, com mais de 460.000 no total, segundo dados de Johns Hopkins, atualizados continuamente.

O estado de Nova York é o epicentro da pandemia em solo americano, com mais de 7.000 mortes registradas.

Agence France-Presse