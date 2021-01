Coronavírus: Alemanha planeja restringir voos do Brasil, Reino Unido e Portugal

PUBLICIDADE

A Alemanha se prepara para implementar novas restrições de voos, em meio a preocupações com a disseminação das novas cepas do coronavírus. Segundo o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, o País planeja uma redução drástica do tráfego aéreo com Brasil, Reino Unido, África do Sul e Portugal, países que Berlim considera mais afetados pelas novas variantes. “Nós nos concentramos nas zonas de mutação do vírus para essa proposta de restrição de viagem”, afirmou Seehofer.

Os casos na Alemanha continuam a refletir sinais de estabilidade nas novas infecções, porém o número de óbitos permanece em alta. Segundo o Instituto Robert Koch (RKI, na sigla em alemão), o País relatou 17.553 novos casos de covid-19 e 941 mortes. A contagem diária de casos é a mais alta em seis dias, mas é menor em comparação aos números registrados no início do mês.

Em termos de capacidade de saúde, havia 4.501 pacientes infectados necessitando de cuidados intensivos na quarta-feira, 27, e apenas 4.204 leitos de cuidados intensivos disponíveis.

Estadão Conteúdo