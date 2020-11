Congo declara fim de 11ª epidemia do vírus ebola

PUBLICIDADE

O governo da República Democrática do Congo declarou nesta quarta-feira (18) o fim da 11ª epidemia do vírus ebola no país. Desde 1º de junho, o surto contaminou ao menos 119 pessoas e deixou 55 mortos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Estou feliz em declarar solenemente o fim da 11ª epidemia do vírus ebola na província de Equador”, disse o ministro da Saúde, Eteni Longondo. Esse foi o segundo surto contido no país apenas neste ano.

O primeiro havia começado em agosto de 2018, na província de Kivu do Norte, e terminou em 25 de junho deste ano, com saldo de cerca de 3,5 mil casos e 2,3 mil óbitos. Foi o maior e mais mortal foco de ebola nos últimos 60 anos na República Democrática do Congo.

Mundialmente, os números são menores apenas que os da epidemia que ocorreu entre 2014 e 2016, que matou 11,3 mil pessoas, quase todas na Guiné, na Libéria e em Serra Leoa, na África Ocidental.

O país ainda aguarda os 42 dias necessários para declarar o fim do surto. O período equivale a dois ciclos de incubação do vírus. A vacina contra o ebola foi fundamental no combate ao surto. A doença causa febre hemorrágica e é altamente contagiosa e letal.