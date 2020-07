Comissão da Câmara dos EUA pede que Bolsonaros fiquem ‘de fora’ da eleição americana

PUBLICIDADE

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos defendeu nesta segunda-feira, 27, que a família Bolsonaro precisa ficar “de fora” das eleições americanas deste ano. A manifestação, que foi feita por meio das redes sociais, é assinada por Eliot Engel, presidente da Comissão.

Deputado pelo partido Democrata, Engel criticou um vídeo publicado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no qual o filho do presidente Jair Bolsonaro pede “Trump 2020” ao se referir à corrida eleitoral de novembro.

Em resposta, Engel disse que “já vimos este filme antes”, o que classificou como “vergonhoso e inaceitável”. “A família Bolsonaro precisa ficar DE FORA das eleições dos EUA”, concluiu. Formada por maioria democrata, a Comissão presidida por ele é responsável pela legislação e supervisão da política externa do País.

A família Bolsonaro já demonstrou apoio a Trump em diversas oportunidades. O próprio presidente Jair Bolsonaro já se declarou publicamente fã do americano e afirmou torcer por sua reeleição – um gesto que contraria a tradição diplomática de não se envolver em disputas domésticas.

A mesma linha foi adotada por Eduardo Bolsonaro, que no ano passado chegou a ser cotado para a embaixada do Brasil em Washington. Sem apoio no Senado para emplacar seu nome, no entanto, Eduardo acabou desistindo da indicação, que havia sido defendida por seu pai.

Em entrevista ao Estadão neste mês, o ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca John Bolton avaliou que, se levar em consideração o interesse do Brasil na relação com os americanos, o presidente Jair Bolsonaro precisa “abrir linhas de comunicação” com o partido Democrata nos EUA.

No momento, o candidato democrata às eleições de novembro, Joe Biden, lidera as pesquisas de intenção de voto em oito pontos percentuais.



Estadão Conteúdo