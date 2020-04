Cientistas chilenos desenvolvem exame barato e com testagem rápida para Covid-19

PUBLICIDADE 

Um grupo de cientistas chilenos anunciou que criaram um Kit rápido de detecção da Covid-19 que pode revelar se a o paciente está infectado ou não a partir do olfato. O teste pode ser aplicado em massa, em contraponto ao PCR, teste habitual, que restringe os exames a um uso seletivo e limitado.

O teste é feito em cinco minutos e conta com três aromas diferentes para identificar o estado olfativo. Ele pode ser feito na entrada dos hospitais para otimizar o processo de identificação dos contaminados.

De acordo com o professor Eduardo Agosín, um dos responsáveis pela criação do teste, o grupo pode criar muitos testes por um baixo custo, avaliando milhares de indivíduos semanalmente. “Hoje há uma necessidade urgente de identificar indivíduos assintomáticos com a Covid-19. Um sintoma que não tem sido suficientemente divulgado é a perda repentina do olfato na ausência dos outros sintomas da doença”, disse.