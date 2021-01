China recorre a testes retais para detectar Covid-19

PUBLICIDADE

A China passou a usar testes retais para detectar a Covid-19 em indivíduos do grupo de risco e em viajantes que chegam do exterior. O país foi atingido por surtos locais nas últimas semanas.

Para conter o avanço da doença, além de realizar o lockdown, as autoridades chinesas têm recorrido ao teste em massa, por meio do método PCR, com amostras coletadas do nariz ou da garganta.

Nesse contexto, os moradores de vários bairros de Pequim, onde foram descobertos casos recentemente, também têm sido submetidos a testes retais. O novo método também está sendo aplicado em viajantes do exterior.

De acordo com o médico Li Tongzeng, do hospital You’an, em Pequim, o teste retal “aumenta a taxa de detecção de pessoas infectadas” porque o coronavírus permanece mais tempo no ânus do que no trato respiratório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, por não ser tão prático, o teste não é aplicado de forma generalizada.

“Considerando que coletar swab anais não é tão conveniente quanto os de garganta, no momento apenas grupos-chave, como aqueles em quarentena, recebem ambos”, afirmou Tongzeng.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até então, mais de mil crianças em idade escolar e professores foram testados em Pequim pelo ânus, pela garganta e pelo nariz. Os testes foram realizados na semana passada.

Caso assintomático

A campanha de testagem foi intensificada após a descoberta de um caso assintomático, em um voo que partia de Changchun (capital e maior cidade da província de Jilin) para Pequim, na segunda-feira (25).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com as autoridades locais, os passageiros tiveram de desembarcar, já que a área é considerada de alto risco para a transmissão do vírus. Em seguida, eles foram encaminhados para um hotel, onde profissionais de saúde realizaram os teste retais.