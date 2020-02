China construiu, de fato, um hospital de 25 mil m² em 10 dias

O governo da China anunciou no domingo (2) que cumpriu a promessa: o país ergueu um hospital de 25 mil m² e capacidade para 10 mil leitos em 10 dias. A unidade foi construída para tratar pacientes afetados pelo coronavírus.

100 mil tratores e 4 mil trabalhadores se revezaram em manhã, tarde e noite para a construção do Hospital de Huosenshan. O governo afirma que o uso de construções pré-fabricadas auxiliaram no cumprimento do prazo. Módulo a módulo, os hospitais foram sendo montados a partir das peças que chegam das fábricas ou depósitos.

Na quarta (6), mais um hospital deve ser entregue, a 40km de distância do primeiro. Este será maior: terá 1,6 mil leitos e 75 mil m².

#BREAKING Construction work of Huoshenshan Hospital, #Wuhan's makeshift hospital built for treating pneumonia patients infected with the novel #coronavirus completed Sunday morning; the hospital will officially start services from Monday pic.twitter.com/njpeB8xqmG