Chefe da Otan denuncia ‘cenas chocantes em Washington’

A invasão do Congresso americano, em Washington, de seguidores do presidente Donald Trump resultou em “cenas chocantes”, denunciou nesta quarta-feira (6) no Twitter o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

“Cenas chocantes em Washington. O resultado das eleições democráticas deve ser respeitado”, disse Stoltenberg. A invasão de seguidores de Trump obrigou a interrupção de uma sessão destinada a certificar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro.

