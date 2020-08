Canadá presidirá workshop internacional da ISO sobre a produção segura de cannabis

PUBLICIDADE

TORONTO, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ — A demanda por produtos à base de cannabis para fins medicinais e recreativos está aumentando, com um valor estimado de até US$ 103,9 bilhões até 2024. Devido ao rápido crescimento desse setor e aos desafios relativos à proteção, segurança e sustentabilidade dos edifícios, locais, instalações e operações onde há manuseio de cannabis, o Canadá presidirá um workshop internacional da ISO para desenvolver diretrizes nessas áreas.

O Canadá tem condições únicas de oferecer ideias inovadoras, com base nas iniciativas tomadas até o momento para lidar com questões de proteção, segurança e sustentabilidade, em colaboração com autoridades reguladoras, governos e partes interessadas da indústria desde a legalização da cannabis para fins medicinais e recreativos, em 2018.

“A experiência do Canadá em lidar com questões específicas da produção de cannabis ensejou um pedido da indústria e das autoridades reguladoras no sentido de adotar melhores práticas para reduzir os riscos à segurança e à saúde dos colaboradores, socorristas e público em geral”, afirmou Chantal Guay, CEO do Standards Council of Canada. “O SCC está orgulhoso da parceria com a UL para facilitar essa discussão internacional na ISO e desenvolver orientações em benefício do mercado global.”

“A UL está muito feliz por trabalhar com o SCC para apoiar o Canadá e a comunidade global no desenvolvimento de orientações para indústrias emergentes, como a de cannabis legalizada”, afirmou Joseph Hosey, vice-presidente e gerente geral da UL Canadá. “Para ter sucesso no Canadá e em nível global, as empresas precisam de um modelo aplicável para ajudá-las a proteger seus colaboradores, instalações e consumidores. Conversamos com as principais empresas, que estão criando marcas de nível superior, e a proteção e segurança em suas operações são imprescindíveis “

O workshop ocorrerá em novembro de 2020 e abordará três áreas diferentes: segurança nas instalações, equipamentos e operações de extração de óleo de cannabis; manejo seguro das instalações, operações e transporte de cannabis; e guia de boas práticas de produção de cannabis. O objetivo do workshop é publicar diretrizes que serão enviadas à ISO como documentos que servirão de base para a criação de um comitê técnico da ISO sobre cannabis

Sobre o SCC

O Standards Council of Canada (SCC) é uma empresa de propriedade do governo canadense que facilita o desenvolvimento de padrões e promove seu uso para aumentar a competitividade e o bem-estar no Canadá. Ele fomenta a participação dos canadenses nas atividades de padronização, para garantir que o Canadá esteja preparado para ajudar a definir os padrões do futuro. Como entidade credenciadora nacional do Canadá, credencia organismos de avaliação de conformidade com padrões reconhecidos em nível nacional e internacional. O SCC também credencia organizações de desenvolvimento de padrões que fazem parte do sistema de padronização do Canadá.

Sobre a UL

A UL ajuda a criar um mundo melhor ao aplicar a ciência na solução de desafios de proteção, segurança e sustentabilidade. Nós desenvolvemos a confiança ao possibilitar a adoção segura de novos produtos e tecnologias inovadores. Todos os colaboradores da UL compartilham a mesma paixão: tornar o mundo um lugar mais seguro. Todo nosso trabalho, desde pesquisa independente, desenvolvimento de padrões, realização de testes e certificações, até o fornecimento de soluções analíticas e digitais, ajuda a melhorar o bem-estar global. Empresas, indústrias, governos, autoridades reguladoras e o público confiam em nós para tomarem decisões mais inteligentes. Para obter mais informações, acesse UL.com. Para saber mais sobre nossas atividades sem fins lucrativos, acesse UL.org.

Estadão Conteúdo

