Campanha ‘o direito de dizer adeus’ faz com que idosos se despeçam de entes queridos na Itália

Vivendo uma grave crise de saúde, decorrente do alto número de contagiados pelo novo coronavírus, a Itália ultrapassou a China em número de mortos por covid-19, com cerca de 5,5 mil mortes registradas.

No pico do contagio, o país sofre com a falta de profissionais de saúde, respiradores, máscaras faciais e outros equipamentos essenciais para combater a pandemia fez o sistema de saúde deste país praticamente entrar em colapso.

Com isso, muitos idosos que foram internados após contrair a doença, permanecem sozinhos até morrer. Muitos deles, devido ao isolamento, morreram se se despedir dos parentes.

As tristes histórias desses idosos mortos, motivou um grupo de militantes do partido democrático na zona 6 de Milão a liderar uma iniciativa para que os isolados tenham pelo menos a possibilidade de se despedir de seus entes queridos. A informação é do site da BBC.

De acordo com a publicação, os militantes compraram cerca de 20 tablets que mais tarde foram distribuídos no Hospital San Carlo e que permitem a realização de videochamadas.

“A ideia de não ser capaz de dizer adeus me machuca mais do que a própria morte e existem outros locais com idosos, hospitais e asilos, onde não há mais a possibilidade de dizer adeus”, disse um dos líderes do projeto, o vereador do partido democrático Lorenzo Musotto. A iniciativa foi chamada “o direito de dizer adeus”.

Cenário desolador

Em uma entrevista recente ao jornal italiano Il Giornale, Francesca Cortellaro, médica do hospital San Carlo Borromeo, em Milão, retrata o pesadelo que vivem os pacientes infectados com covid-19.

“Você sabe o que é mais dramático? Observar os pacientes morrendo sozinhos, escutá-los pedir que se despeça seus filhos e netos por eles”, disse ela .

A profissional contou um dos momentos difíceis em que teve que ajudar uma senhora a se despedir de sua neta. Após a idosa pedir para falar com sua parente, Cortellaro pegou o telefone e ligou para ela em vídeo. “Elas se despediram. Logo depois, ela se foi”, contou.