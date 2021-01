Brasileira faz ‘selfie’ enquanto é vacinada contra a Covid-19 nos EUA

PUBLICIDADE

A brasileira Nathalia Paiva de Andrade, de 29 anos, registrou o momento em que foi vacinada contra a Covid-19. A jovem é natural de São Vicente, no litoral de São Paulo, mas mora há cinco anos em Michigan, nos Estados Unidos, onde trabalha como dentista e foi vacinada. As informações são do Portal G1.

Nathalia foi vacinada na última sexta-feira (8). Ela recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer por fazer residência na Universidade de Michigan, onde atende pacientes. A profissional relatou que atender diversas pessoas durante a pandemia foi algo assustador, e que a vacina trouxe alívio, não apenas para ela, mas para todos os que atuam na área de saúde.

Nathalia tirou uma foto do momento em que foi vacinada e contou aos familiares que moram no Brasil sobre a boa notícia.

“Minha família ficou muito feliz de eu estar aqui, tendo a chance de receber a vacinação. Eu sei o quanto sou privilegiada por estar aqui”, disse ao G1.

Ela contou ainda que não teve qualquer efeito colateral após receber a primeira dose da vacina da Pfizer.

“Como alguém que já foi vacinado, posso falar que foi super tranquilo. Fiquei com o braço um pouco dolorido, mas estou me sentindo super bem, não tive nenhum efeito colateral. E falo como alguém da ciência: jamais uma vacina iria para o mercado sem ser aprovada. A ciência tem que ser mais incentivada e receber mais credibilidade.”