Biden vence Wisconsin, aponta mídia americana, acompanhe em tempo real

O candidato democrata Joe Biden venceu o Estado de Wisconsin, um Estado da chamada “parede azul” que tirou as esperanças de Hillary Rodham Clinton em 2016, segundo projeções da TV CNN, do jornal New York Times e da rádio NPR.

A vitória de Biden em Wisconsin, que veio um dia após o fechamento das urnas e com a contagem de votos de ausentes da cidade de Milwaukee, representou uma grande mudança na disputa por 270 votos no colégio eleitoral entre Biden e o presidente Doanld Trump, ampliando as chances do ex-vice-presidente para a Casa Branca.

Biden ultrapassou Trump na quarta-feira, quando Milwaukee relatou seus cerca de 170 mil votos ausentes, que eram esmagadoramente democratas. Retornos tardios de Green Bay e Kenosha apenas aumentaram sua liderança. O Estado, com 10 votos do colégio eleitoral, há muito é considerado um dos principais campos de batalha com potencial para dar um grande impulso a Biden ou Trump.

Se Biden também capturar Michigan, isso permitirá que ele assegure os 270 votos eleitorais necessários para ganhar a Casa Branca, mesmo que perca a Pensilvânia, onde os votos ainda estão sendo contados em uma disputa acirrada.

