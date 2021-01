Biden se pronuncia e pede a Trump que vá à televisão para exigir o fim deste cerco

PUBLICIDADE

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, denunciou nesta quarta-feira a invasão do Capitólio como uma “insurreição” e exigiu que o presidente Donald Trump fosse à televisão para por um fim ao violento “cerco”.

“Neste momento, nossa democracia está sob ataque sem precedentes”, disse o veterano democrata em Wilmington, Delaware, depois que centenas de apoiadores de Trump que protestam contra a derrota do republicano nas eleições invadiram o prédio do Capitólio e colocaram os legisladores do país em risco.

“Peço ao presidente Trump que vá à televisão agora para exigir o fim deste cerco”, urgiu Biden. “Invadir o Capitólio, quebrar janelas, ocupar escritórios, o chão do Senado dos Estados Unidos … ameaçar a segurança de funcionários devidamente eleitos? Não é um protesto, é uma insurreição.”

Trump diz a simpatizantes para ‘irem para casa’ após invasão do Capitólio

O presidente americano, Donald Trump, disse a seus simpatizantes nesta quarta-feira (6) para “irem para casa” depois que eles invadiram o Capitólio após uma manifestação em que ele repetiu as alegações de que foi derrotado em uma fraude eleitoral.

Ao mesmo tempo em que pedia aos apoiadores que fossem para casa, Trump repetiu suas alegações incendiárias de que as eleições de novembro, vencidas pelo democrata Joe Biden, foram “roubadas”.

“Sei que estão sofrendo”, disse Trump em um vídeo de um minuto, postado no Twitter. “Tivemos uma eleição que foi roubada de nós”.

“Mas vocês precisam ir para casa agora”, afirmou. “Precisamos ter paz. Precisamos ter lei e ordem”.

Simpatizantes de Trump invadiram o Capitólio, após um comício que o presidente realizou nas proximidades da sede do Congresso americano, e interromperam uma sessão conjunta da Câmara de Representantes e do Senado para certificar a vitória de Biden.

