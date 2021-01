Biden firmará decreto para elevar compras pelo governo de produtos feitos no EUA

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará um decreto executivo nesta segunda-feira (25) para endurecer regras de licitações do governo, a fim de aumentar as compras de produtos feitos no próprio país. A medida é parte da promessa do democrata na campanha de fortalecer a indústria doméstica.

As novas políticas incluirão um reforço em regras de licitação do governo a fim de dificultar que agências federais comprem produtos importados, revisar a definição de produtos feitos nos EUA e elevar as exigências de conteúdo local. O decreto também buscará garantir que empresas pequenas e médias tenham melhor acesso à informação necessária para disputar contratos com o governo.

As políticas de Biden são monitoradas de perto por aliados, que esperam uma relação comercial mais amigável do que durante o governo do presidente Donald Trump. O novo líder tem repetido que trabalhará de perto com os aliados em questões de regras no comércio multilateral.

Ministro das Relações Exteriores do Canadá, Mark Garneau comentou no domingo à Canadian Broadcasting Corp que o premiê Justin Trudeau demonstrou preocupação sobre o programa a ser lançado por Biden, durante um telefonema na sexta-feira entre líderes da América do Norte. Garneau disse esperar que uma solução possa ser encontrada. Fonte: Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo