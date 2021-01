Biden deve suspender novas concessões federais de petróleo e gás nos EUA

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja nesta suspender novos contratos de concessão de petróleo e gás em território federal, de acordo com pessoas ligadas ao assunto. A medida tem o potencial de gerar disputa com o setor sobre o futuro da energia no país.

O governo Biden fez um rascunho da decisão para impor a moratória, enquanto conduz uma revisão do programa de concessões federal em petróleo e gás, disseram as fontes.

A decisão deve ser incluída em um pacote de medidas do governo voltada a reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e a impulsionar a conservação ambiental.

Como candidato, Biden chegou a dizer que levaria o país a uma “transição para fora da indústria do petróleo” por causa de sua poluição, e tem agido mais rápido e de modo mais abrangente do que o esperado por muitos.

Além da moratória, Biden deve estabelecer uma meta de proteger 30% da terra e das águas federais até 2030, disseram as fontes. Ele também pode restabelecer um conselho de assessores científicos estabelecido durante o governo de Barack Obama.

Estadão Conteúdo