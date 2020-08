Avião se parte ao meio ao aterrissar na Índia

PUBLICIDADE

Um avião com ao menos 191 pessoas se acidentou em um pouso de emergência nesta sexta-feira, 7, no sul da Índia, e se partiu ao meio. De acordo com relatos da imprensa local, o voo vinha de Dubai e derrapou na pista enquanto aterrissava em Calicut, no Estado de Kerala.

As primeiras imagens do acidente mostram uma aeronave partida ao meio e destroços por toda a pista. Veja o vídeo:

Segundo a agência de notícias Reuters, um porta-voz da empresa Air India informou que muitos passageiros estão feridos.

O jornal indiano Hindustan Times relatou que o avião quebrou em duas partes depois de não ter conseguido parar na pista. Chovia muito forte no momento do acidente.

