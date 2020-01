Avião que apagava incêndio cai e mata três bombeiros americanos

PUBLICIDADE 

Um avião tanque caiu durante combate a um incêndio em Camberra, capital da Austrália. Três bombeiros americanos vieram a óbito.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. O Corpo de Bombeiros e o governo confirmam a queda.

Os militares foram enviados pelos Estados Unidos para tentar parar as queimadas na Austrália.

Com o acidente, sobe para 31 o número de mortos por conta dos incêndios desde setembro do ano passado. As queimadas, que começaram em agosto, já deixaram 1 bilhão de animais mortos e destruíram mais de 10 milhões de hectares.