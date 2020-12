Argentina proíbe entrada de brasileiros e outros turistas até dia 8 de janeiro

PUBLICIDADE

Diante do crescente número de casos de infecção da Covid-19 no Brasil, a Argentina decidiu vetar a entrada de turistas brasileiros no país até, pelo menos, 8 de janeiro. Caso os números continuem crescendo por aqui, a medida poderá ser prorrogada por mais um período. A medida também abrangeu países como Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai.

De acordo com o jornal argentino Lá Nación, com a nova regra, até o início de janeiro está suspenso o teste-piloto que autorizava a entrada de turistas estrangeiros de países vizinhos, entre eles o Brasil, pelos aeroportos de Ezeiza, San Fernando e Buquebus, em Buenos Aires.

Além disso, a Argentina também impôs novos requisitos para a entrada de argentinos e estrangeiros residentes no país, que precisarão apresentar o exame PCR negativo, além de permanecer sete dias em isolamento.

