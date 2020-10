Após alta nos casos de covid-19, Moscou anuncia retomada de medidas de contenção

PUBLICIDADE

Após um aumento no número de casos do novo coronavírus a prefeitura de Moscou anunciou uma série de medidas para conter o avanço da contaminação e determinou, a partir desta segunda-feira (5) o fechamento das escolas. A regra vael por duas semanas, inicialmente.

O ministro da Educação do país, Viktor Basyuk, informou que o ensino à distância deverá ser adotado, apesar de ainda não ter uma data precisa para a implantação do modelo. As regras novas determinam, ainda, que as empresas tenham ao menos 30% de funcionários trabalhando de maneira remota.

“A prefeitura está agora em uma situação difícil porque precisa encontrar os argumentos justos para explicar porque o coronavírus voltou e pede uma série de restrições. É particularmente importante fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo para não por fim a essa empreitada”, disse um funcionário do governo local ao jornal Vodomosti.

“Não ouvi nada disso, mas vocês sabem que o crescente número de pessoas infectadas é um motivo bastante sério para preparar-se e sermos mais cautelosos nas nossas ações cotidianas. Isso deve ser feito por cada um de nós. Agora, sobre um novo isolamento, eu não ouvi tais discussões”, disse o porta-voz Dmitri Peslkov aos jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas últimas 24 horas, a Rússia registrou 10.888 novos infectados pelo novo coronavírus, o número mais alto desde 12 de maio. Em Moscou foram 3.537 novos diagnósticos – contra 3.327 no dia anterior.