Apoiadores de Trump invadem Congresso e interrompem certificação de vitória de Joe Biden. Veja imagens

PUBLICIDADE

O mundo está de olho nos Estados Unidos nesse momento, tudo isso porque apoiadores do Trump, fazem manifestações em prol do presidente, nesta terça-feira (6).

No YouTube, canais transmitem imagens de dentro do Capitólio, em Washington, que foi invadido por manifestantes que tentavam impedir e interromper a certificação de vitória do presidente eleito Joe Biden.

Acompanhe ao vivo:

Devido a invasão, forças de segurança norte-americanas foram acionadas para o local. Há relatos que apoiadores entraram em confronto com a polícia durante a invasão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja algumas das imagens transmitidas do local:

Canais de plataforma de streaming estão transmitindo ao vivo, as imagens de atos em Phoenix, no Arizona, em Sacramento, na Califórnia, e em Washington, onde fica o Congresso norte-americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em função da insegurança provocada pelas manifestações, o governo local de Washington decretou toque de recolher às 18h nesta quarta.

Veja os manifestos no país:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confrontos entre manifestantes e policiais, ocorreram dentro e fora do Capitólio.