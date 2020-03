Americanos começarão a receber pagamentos de pacote fiscal nas próximas 3 semanas

PUBLICIDADE 

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou em sua conta oficial no Twitter que os americanos começarão a receber nas próximas três semanas os pagamentos diretos que fazem parte do pacote fiscal trilionário aprovado na semana passada pelo Congresso e sancionado pelo presidente Donald Trump.

“A maioria das pessoas receberá esses pagamentos automaticamente”, acrescentou Mnuchin. O pacote fiscal americano de US$ 2,2 trilhões, que tem o objetivo de diminuir os impactos econômicos da pandemia de coronavírus, inclui pagamentos individuais de US$ 1.200 para cidadãos americanos e de US$ 2.400 por casal. Os pais também receberão US$ 500 por cada filho.