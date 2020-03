ALERTA: Mais de 6.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus no mundo

PUBLICIDADE 

Mais de 6.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus no mundo, A Espanha registra 288 vítimas fatais, 100 a mais que no sábado, e 7.753 pessoas infectadas, 2.000 a mais que na véspera, pelo novo coronavírus, anunciou neste domingo o ministério da Saúde com dados compilados até 12H00 GMT (9H00 de Brasília).

A atualização do balanço foi divulgada depois que o governo decretou estado de alerta no sábado, o que impõe várias restrições ao deslocamento dos habitantes, em um tentativa de frear a escalada de contágios na Espanha, o segundo país europeu mais afetado depois da Itália.

O balanço de sábado registrava 5.700 casos e pelo menos 183 mortos.

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, anunciou no sábado à noite o confinamento quase total do país de 46 milhões de habitantes, que só poderão sair de suas casas para comprar alimentos ou remédios, para trabalhar ou para cuidar de pessoas dependentes.

Todos os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, centros de ensino, museus, restaurantes e centros esportivos estão fechados em toda a Espanha. As procissões previstas para a Semana Santa foram canceladas em cidades como Sevilha.

Agence France-Presse