Alerta de tsunami após forte terremoto no México

PUBLICIDADE

Os Estados Unidos emitiram, nesta terça-feira (23), um alerta de tsunami para as costas do Pacífico do México, América Central e até Equador, Peru e Havaí, após um forte terremoto com epicentro no estado mexicano de Oaxaca.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico dos Estados Unidos (PTWC) disse que “ondas perigosas” de até três metros podem atingir qualquer lugar a menos de 1.000 quilômetros do epicentro do terremoto a partir das 16h16 GMT (13h16 de Brasília).

Alertou que ondas mais altas, de um a três metros, são esperadas ao longo da costa sul do México, perto do epicentro do terremoto, que ocorreu às 15h29 GMT (12h29 de Brasília), com magnitude preliminar de 7,7.

Ondas de até um metro podem atingir a costa do Equador, e ondas menores de menos de meio metro podem ser vistas na Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá, bem como no Havaí e no Peru, segundo o instituto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O centro advertiu que os tsunamis incluem várias ondas que podem chegar em intervalos de até uma hora.

“A onda inicial pode não ser a maior”, disse, acrescentando que “o perigo pode persistir por muitas horas ou mais após a onda inicial”, apontou.

As informações são da Agence France-Presse