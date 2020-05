Alemanha vai reabrir lojas e permitirá partidas de futebol a partir do dia 15

PUBLICIDADE 

Governadores regionais da Alemanha vão definir medidas para aliviar mais as restrições impostas pela pandemia de coronavírus numa teleconferência com a chanceller Angela Merkel marcada para a quarta-feira, disseram à Reuters duas pessoas familiarizadas com o assunto nesta segunda-feira.

É esperado que os líderes estaduais deem o sinal verde para que grandes lojas sejam reabertas, provavelmente a partir de 11 de maio, disseram fontes. Lojas menores já estão operando na maior economia da Europa respeitando as regras de distanciamento para impedir a aceleração da propagação do novo coronavírus.

Estados alemães também devem permitir que o campeonato nacional de futebol retome as partidas, provavelmente a partir do dia 15 de maio, sob condições rígidas, sem a presença de torcedores nos estádios, afirmaram as fontes. Os líderes regionais também permitirão a realização de esportes ao ar livre para não-profissionais e crianças, acrescentaram as fontes.

Os governos também devem definir a reabertura de escolas para todas as séries de maneira gradual, embora a maior parte das crianças seja permitida a frequentar as aulas em turnos rotativos, e não diariamente, segundo informaram as fontes.

Estadão Conteúdo

