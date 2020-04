Alemanha se prepara para segunda onda de coronavírus

PUBLICIDADE 

As grandes salas do centro de exposições de Berlim estão sendo transformadas em um hospital capaz de receber até 1.000 pacientes com Covid-19, enquanto a Alemanha inicia um processo gradual de desconfinamento.

Alguns cabos ainda estão pendurados no teto, e os painéis de separação ainda não foram instalados, mas os soldados alemães enviados na semana passada trabalham para que essa estrutura hospitalar de emergência possa absorver a segunda onda de pacientes do novo coronavírus.

Os hospitais estão se preparando para um novo aumento das infecções pelo fim do confinamento.

Trata-se de um medo real destacado nesta semana pela chanceler Angela Merkel, que denunciou a “orgia” de discussões sobre o retorno à normalidade e a falta de disciplina da população.

Existe um “perigo” de que as infecções retomem “se todas as medidas restritivas forem retiradas prematuramente”, disse na terça-feira Lars Schaade, vice-diretor do Instituto Robert Koch, a agência responsável pelo controle de doenças.

No Hospital Universitário de Aachen, que recebeu os primeiros casos graves de COVID-19 na Alemanha, ainda existem dezenas de leitos vazios. “Estamos prontos para reagir com rapidez”, disse o diretor do Departamento de Terapia Intensiva, Gernot Marx.

País preparado

“Nunca tivemos que escolher” até agora ao classificar pacientes, afirmou Anne Brücken, médica desta clínica. “Espero que continue assim”, acrescentou.

Atualmente, quase 13.000 leitos de terapia intensiva dos 32.000 na Alemanha estão desocupados, disponíveis para receber novos pacientes.

“A Alemanha está pronta para uma possível segunda onda”, garantiu o presidente da companhia hospitalar DKG, Gerald Gass.



Com 33,9 leitos de terapia intensiva por 100 mil habitantes (contra 8,6 na Itália e 16,3 na França), a Alemanha estava bem preparada para a pandemia. Mas ainda assim decidiu aumentar sua capacidade.

Atualmente, o país tem uma taxa de mortalidade superior a 3%, abaixo da maioria dos outros países.

Desde sua aparição na China, em dezembro, a pandemia matou mais de 189.000 pessoas em todo mundo, incluindo 5.321 na Alemanha, que contabiliza oficialmente 150.000 casos.

Na Itália, 25.000 mortos e 190.000 casos foram registrados até quinta-feira e, na França, são cerca de 22.000 mortos e 158.000 infectados.

Até agora, o sistema de saúde alemão não se viu sobrecarregado, como aconteceu em outros países.

“Nos próximos meses, planejamos manter disponíveis 20% dos nossos leitos com assistência respiratória, e também apontamos a possibilidade de mobilizar outros 20% em 72 horas, se uma segunda onda atingir, e as infecções reiniciarem”, disse Gass à AFP.

Ele também defende uma retomada gradual do trabalho normal no hospital, já que operações não essenciais foram canceladas para diminuir o congestionamento.

“No geral, nossos hospitais estão menos ocupados agora do que o habitual nesta temporada”, explicou.

“Se não levarmos a sério”, o começo do desconfinamento “trará uma segunda onda mais dura que a primeira”, opinou a virologista Melanie Brinkmann em entrevista à revista “Der Spiegel”.

A segunda onda pode ter “uma virulência completamente diferente” da primeira, alertou na quinta-feira o virologista Christian Drosten, do hospital Charity de Berlim, em declarações ao canal de televisão público NDR.

“O vírus continuará a se espalhar na Alemanha pelas próximas semanas, ou meses, e neste verão”, disse o especialista, que alertou para a ocorrência simultânea de casos “em todos os lugares ao mesmo tempo”.

Berlim implementa um retorno gradual à normalidade, acompanhado por centenas de milhares de testes por semana, enquanto o uso da máscara está se tornando obrigatório no transporte público e, em certas regiões, nos comércios.

O rastreamento telefônico dos contatos das pessoas também será fortalecido por meio de programas, como na Ásia.

“Uma evolução dinâmica das infecções significa um fardo maior para o sistema de saúde, o que significa que devemos identificar muito rapidamente, por meio de testes, os efeitos do fim do confinamento”, afirmou Gass.