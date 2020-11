Alemanha exorta UE a esquecer divergências para aprovar pacote de recuperação

PUBLICIDADE

Na presidência rotativa da União Europeia, a Alemanha pediu a todos os Estados membros que coloquem as divergências de lado em uma tentativa de quebrar o impasse na aprovação do orçamento de 1,8 trilhão de euros do bloco e do pacote de recuperação de coronavírus, que atualmente estão sendo bloqueados pela Polônia e Hungria.

Em teleconferência com ministros das Relações Exteriores europeus, o ministro alemão para a Europa, Michael Roth, afirmou que não há tempo a perder em meio às consequências da pandemia. “Devemos agora garantir que os recursos cheguem a quem precisa deles o mais rápido possível. Nossos cidadãos, em todos os Estados membros, contam com nosso apoio. Não há desculpas para mais atrasos”, disse.

Os comentários aconteceram logo após veto da Polônia e da Hungria ao orçamento de 2021 a 2027, por conta de um mecanismo que vincula a liberação do dinheiro a requisitos de Estado de direito. “Peço a todos na UE que honrem sua responsabilidade. Não é hora de vetos, mas de agir com rapidez e solidariedade”, disse Roth. (FONTE: ASSOCIATED PRESS)

Estadão Conteúdo