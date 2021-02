Alemanha deve estender lockdown até fim de fevereiro, diz jornal

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A Alemanha deve estender o seu lockdown por mais duas semanas, até o fim de fevereiro, segundo fontes ouvidas pela agência Bloomberg. A decisão deve ser anunciada após uma reunião, marcada para quarta-feira (10), entre a chanceler Angela Merkel e os governadores estaduais.

Em 22 de janeiro, o país registrou a variante do coronavírus vinda do Brasil e anunciou que seu confinamento seria estendido até 14 de fevereiro.

E embora o número de infecções esteja diminuindo, as autoridades concluíram que ainda é cedo para suspender as restrições -os estados com taxa de infecção inferior a 50 casos por 100 mil habitantes devem ganhar, porém, permissão para reabrir escolas e creches.

O afrouxamento das medidas ainda vai depender das conclusões de Merkel com base em um estudo sobre a disseminação de novas cepas de vírus na Alemanha. O porta-voz da chanceler não quis comentar.

“Devemos estar em terreno sólido para que possamos abrir sem ter que fechar novamente em seguida”, disse Merkel em uma entrevista à RTL na quinta-feira (4). “Precisamos ter muito cuidado.”

O país já soma mais de 2 milhões de casos e 61 mil mortes.

As informações são da Folhapress