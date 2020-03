Adolescente de 12 anos morre vítima do coronavírus na Bélgica

PUBLICIDADE 

Uma adolescente de 12 anos morreu na Bélgica vítima da Covid-19, uma doença que normalmente não afeta com gravidade pacientes tão jovens, anunciaram as autoridades de saúde do país.

“É um fato raro que nos comove profundamente”, disse o médico Emmanuel André, porta-voz do Serviço de Saúde.

A Bélgica registrou 705 mortes provocadas pelo novo coronavírus, mas até agora nenhuma vítima tão jovem, segundo o balanço oficial.

© Agence France-Presse