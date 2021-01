Acordo comercial com a China também está sob revisão pelo governo Biden

PUBLICIDADE

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou durante entrevista coletiva à imprensa nesta sexta-feira, 29, que as relações com a China estão “sob revisão”, pelo governo do presidente Joe Biden. Segundo ela, isso inclui o acordo comercial com Pequim, fechado pelo então presidente Donald Trump.

A porta-voz, contudo, não falou sobre o que poderia levar a eventuais ajustes na iniciativa, mas comentou que os EUA desejam estar em uma “posição de força” na sua relação com Pequim.

Psaki disse também que, ao falar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Biden pediu a libertação do dissidente Alexei Navalny.

Estadão Conteúdo