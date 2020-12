A vacina da Pfizer é aprovada pelos reguladores para uso no Reino Unido

PUBLICIDADE

Os reguladores britânicos aprovaram nesta quarta (02) a vacina Covid-19 da Pfizer / BioNTech , abrindo caminho para a vacinação em massa começar em poucos dias.

As autoridades britânicas disseram que o Reino Unido encomendou 40 milhões de doses que será disponibilizado “a partir da próxima semana”, conforme o secretário de Saúde Matt Hancock declarou “a ajuda está a caminho”.

Funcionários do Departamento de Saúde e Assistência Social fizeram o anúncio logo após as 7h da manhã, quando a Inglaterra deixou seu segundo bloqueio nacional e as lojas reabriram para a ‘quarta-feira selvagem’.

Hancock declarou que o fim da pandemia estava ‘à vista’ hoje, revelando que 800.000 doses do jab estarão disponíveis na próxima semana – o suficiente para vacinar 400.000 pessoas porque é administrado em duas doses – mas admitiu que a maior parte do lançamento venceu acontecerá até o ano novo.

‘O NHS está pronto para começar a vacinar no início da próxima semana. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a ter uma vacina clinicamente aprovada para fornecimento.

Boris Johnson considera ‘fantástica’ autorização da vacina Pzifer/BioNTech no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, comemorou nesta quarta-feira (2) a “fantástica” aprovação no Reino Unido da vacina da Pfizer/BioNTech contra o coronavírus, a primeira autorizada contra a covid-19 por um país ocidental.

“É a proteção das vacinas que finalmente nos devolverá nossas vidas e fará a economia se mover de novo”, tuitou sobre esta notícia que chega no mesmo dia em que a Inglaterra sai de um segundo confinamento de quatro semanas.

