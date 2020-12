‘A ciência venceu’, diz médico vacinado

PUBLICIDADE

Vipin Zamvar, de 65 anos, já sabia que ontem seria um dia importante: o Reino Unido iniciaria a campanha de vacinação em massa contra a covid-19 com a vacina fabricada pela Pfizer-BioNTech. Profissionais de saúde e pessoas com mais de 80 anos seriam os primeiros a receber as 800 mil doses iniciais distribuídas pelo governo britânico ao longo da primeira semana. Ele está nesse grupo.

Cirurgião cardíaco na Real Enfermaria de Edimburgo, na Escócia, ele recebeu um aviso por e-mail que a sua unidade faria parte do programa prioritário de vacinação.

Na segunda-feira, ele agendou sua dose para a manhã do primeiro dia, às 7h30. Chegou ao posto de vacinação 15 minutos antes e esperou outros 15 minutos na fila para ser um dos primeiros a receber a imunização contra a covid-19. Funcionário do NHS (serviço público de saúde britânico) desde 1991, Zamvar celebra o feito. “A ciência venceu”, diz o médico. “Hoje é um grande dia para a ciência e um grande dia para o otimismo.”

Como você soube que seria vacinado?

Recebemos um e-mail da administração do hospital que nossa unidade seria um dos pontos de vacinação do programa e nos pediram para agendar uma data para fazer parte. Ontem, agendei o compromisso para às 7h30. Hoje, tomei a vacina.

Você sentiu algum tipo de efeito colateral após ser vacinado?

Tomei a vacina há quase 10 horas. Não sinto nenhum efeito colateral. Eu me sinto um pouco cansado hoje (ontem) e dormi mais pela tarde, mas isso foi porque eu trabalhei muito ontem à noite (segunda-feira), fui dormir às 4 horas e acordei cedo, porque não queria perder o compromisso das 7h30 no hospital.

Como você se sentiu após ser vacinado? O que isso significou para você, pessoalmente?

Sinto-me bem, porque tive a chance de ser vacinado. Alguns podem ter dúvidas sobre a eficácia da vacina ou a possibilidade de sofrer com graves efeitos colaterais. No entanto, escolhi acreditar nos cientistas e na UK MHRA (agência reguladora de medicamentos do Reino Unido). Acredito no que eles dizem e então decidi me vacinar no primeiro dia. Também queria dar um exemplo para aqueles que podem ter dúvidas sobre serem vacinados. A estratégia da vacinação só funcionará para o país se uma proporção substancial da população for vacinada.

O que significa para você, como cidadão britânico?

Eu me sinto orgulhoso de ser britânico. Acredito que as instituições deste país são umas das melhores do mundo. Eles não são perfeitos, mas num mundo imperfeito, eles são incríveis. Especialmente o NHS. É uma instituição magnífica e tenho muito orgulho de trabalhar para ela.

E o que significa o dia de hoje para a ciência?

Eu acho que a ciência venceu. Um ano atrás, dificilmente alguém sabia sobre o vírus ou essa doença. Nos últimos 12 meses, ela causou terror a tantas famílias que perderam pessoas amadas. Causou danos a economias e a países do mundo. Ela nos roubou oportunidades fantásticas. E de muitas pessoas jovens. Se não for controlado, o vírus tem potencial de fazer grandes estragos. Lockdowns e restrições de viagem só podem ser medidas temporárias. A vacina pode ser a única solução permanente. Neste sentido, é um grande dia para a ciência e um grande dia para sermos otimistas.

Há alguma mensagem que você queira mandar a seus colegas de profissão?

Para todos os meus colegas médicos, por favor tomem a vacina quando for oferecida a vocês. Se você tem alguma dúvida sobre a eficácia da vacina, por favor discuta nos círculos médicos, não nas redes sociais. O caminho não é fácil, mas a vacina oferece um guia para navegar nos próximos meses, anos e sair com segurança dessa pandemia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.