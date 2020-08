10 Monges franciscanos e 8 noviços testam positivo para coronavírus em Assis

PUBLICIDADE

De acordo com informações divulgadas pela Ordem Católica nesta segunda-feira, dez monges franciscanos e oito estagiários foram diagnosticados com a Covid-19 na cidade italiana de Assis, onde São Francisco nasceu. Os religiosos foram colocados em isolamento.

De acordo com o padre Enzo Fortunato, porta voz da instituição, tanto os monges franciscanos quando os estagiários estavam em uma estrutura separada. Ele explicou ainda que todos os religiosos estavam em boas condições e que o surto não afetou as visitas de peregrinos e turistas à basílica e ao convento principal, já que os doentes não estavam instalados no complexo.

Fortunato relatou que os noviços são recém-chegados da França, Malta e Croácia. As visitas ao local ocorrem com distanciamento social e máscaras. Apesar de várias localidades do entorno terem sido afetadas pela pandemia, a Umbria, região central onde está localizada Assis, foi uma das áreas da Itália menos afetadas pelo coronavírus.