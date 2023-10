Vasco admite que Copa do Brasil é mais difícil que Libertadores

O São Paulo enfrentou o Vasco em uma partida que terminou em 0 a 0, ampliando a série de azar do São Paulo no Morumbi.

O São Paulo, após a conquista da Copa do Brasil contra o Flamengo, chegou a São Januário no domingo com falta de vigor. A partida começou e terminou com uma sensação de equilíbrio, com as duas equipes aparentemente satisfeitas com um resultado de 0 a 0 ou 1 a 1, como se jogassem apenas para empatar.

Para o São Paulo, um empate fora de casa foi satisfatório, especialmente considerando suas ambições limitadas no Campeonato Brasileiro e sua vaga garantida na Libertadores. No entanto, para o Vasco, que buscava melhorar sua posição no campeonato, correr riscos calculados será essencial para o futuro.

Ramón Díaz, o técnico do Vasco, fez uma declaração após o empate sem gols contra o São Paulo que resume a essência da partida.

“Jogamos contra a melhor equipe. A que ganhou a Copa do Brasil. É mais difícil ganhar a Copa do Brasil do que a Libertadores”, disse ele.

O jogo em São Januário entre Vasco e São Paulo refletiu esse respeito pelo atual campeão da Copa do Brasil, embora o São Paulo não tenha demonstrado a mesma intenção em campo.

No primeiro tempo, o São Paulo teve mais posse de bola (66,5% a 33,5%), mas faltou profundidade. O jogo se desenrolou principalmente no meio-campo, sem um dominador claro. James Rodríguez começou o jogo e marcou um pênalti para o São Paulo após um toque de mão de Léo na área.

No entanto, o pênalti de Wellington Rato foi defendido por Léo Jardim, e Rodríguez não conseguiu converter o rebote, resultando em um placar de 0 a 0 no intervalo.

No segundo tempo, o Vasco entrou com mais determinação para abrir o placar, e a chuva forte aumentou o desafio. Gabriel Pec deu um bom chute para os donos da casa, acertando a trave, e Bruno Praxedes não conseguiu aproveitar o rebote.

Rodríguez e Lucas Moura tentaram controlar a bola, mas a defesa fechada do Vasco os impediu de criar perigo. As dificuldades do São Paulo continuaram nos jogos fora de casa, deixando-o com 6 pontos como visitante em 34 disputados.

Faltando 12 jogos para o fim da temporada do Brasileirão, o calendário do São Paulo está repleto de partidas que vão de outubro a dezembro. Os principais confrontos incluem os jogos contra o Palmeiras, em outubro, e o Flamengo, em 2 de dezembro.

Uma atualização do Sub-20

Enquanto isso, em outro grupo, o Grêmio garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil Sub-20 com uma vitória sobre o Bahia. Em uma partida disputada no domingo, o Grêmio repetiu o desempenho do jogo de ida com uma vitória por 3 a 2 na Arena, garantindo sua classificação.

O jogo começou com um susto para o Bahia, com um gol de Guilherme logo no primeiro minuto de jogo, após uma cobrança de escanteio. No entanto, o Grêmio respondeu rapidamente, com Igor empatando o placar aos 9 minutos, também em um escanteio.

O Grêmio assumiu o controle no primeiro tempo, com Gustavo ampliando a vantagem para 2 a 1 aos 28 minutos, com assistência de Nathan. Nathan Fernandes aumentou a vantagem do Grêmio no segundo tempo. Nos acréscimos, Aruba marcou um gol de consolação para o Bahia, mas não foi suficiente para a virada.

Com essa vitória, o Grêmio avançou para a final em busca de seu primeiro título da Copa do Brasil Sub-20. No ano passado, o Palmeiras garantiu o título, enquanto o Flamengo ficou com o vice-campeonato.