Vamos falar de jogos eletrônicos? Fatos que você não sabia sobre esports no Brasil

O Counter-Strike lançou o cenário de jogos competitivos do Brasil em meados dos anos 2000. Mesmo agora, quase duas décadas depois, muitas pessoas ainda acham impossível imaginar fazer um trabalho jogando jogos de computador, a maioria acha que é apenas entretenimento. Como justificar competições realizadas em estádios lotados, a veneração dos jogadores de Free Fire como “verdadeiros esportistas” ou o apoio financeiro de clubes ilustres como Flamengo e Corinthians? Esports, muitas vezes conhecido como esporte eletrônico, não é apenas uma tendência, também pode ser considerado esporte.

Além disso, as empresas começaram a procurar oportunidades se o público há muito aceitasse a causa. Devido à rica convergência de tribos, classes sociais e diversos hobbies como apostas esports bonus, muitas empresas já veem o mundo dos esports como o lugar ideal para se comunicar com as gerações mais jovens. Além disso, a diversidade de jogos conhecidos de diferentes gêneros contribui para a contínua renovação e interesse do ecossistema. No entanto, existem explicações adicionais para essa realização.

E-Sports, também conhecido como cybersport ou esportes eletrônicos.

Esses são alguns dos nomes pelos quais as competições de jogos eletrônicos são conhecidas mundialmente. Apenas Estados Unidos (22,4 milhões) e China atraem mais pessoas ao Brasil do que os 9,2 milhões de participantes da modalidade (75 milhões).

O número de pessoas assistindo esports no país aumentou constantemente, e mais e mais jogadores estão se tornando profissionais e construindo times nacionais mais fortes para se classificar para a final dos campeonatos.

Então, aqui estão algumas curiosidades divertidas sobre esports que você provavelmente não sabia.

O crescimento do esports no Brasil

O Brasil já é o terceiro em tamanho de público cativo de e-sports, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, por isso os profissionais de e-sports de lá já começam a ganhar o reconhecimento que merecem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Há cerca de 8 milhões de fãs de e-sports no Brasil agora, e esse número vem crescendo rapidamente desde o início da década anterior.

São mais de 9 milhões de entusiastas de e-sports no Brasil além dos quase 8 milhões de cativos, ou mais de 7% da população total do país, que acompanham as competições e partidas de e-sports de forma mais casual. praticar esportes pelo menos uma vez por mês.

No Brasil, a popularidade do esports cresceu a ponto de muitos indivíduos estabelecerem carreiras, desenvolverem empreendimentos e trabalharem em áreas afins. Por exemplo, existe atualmente um ramo de psicologia especializado no Brasil destinado a atender praticantes de e-sports.

Você acha isso incrível? Isso não é tudo que existe. O Senado está analisando a possibilidade de permitir a regulamentação do e-sports brasileiro. Você pode um dia obter sua licença assinada para ele, além de jogar videogames.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Defensores do esport afirmam que a ideia tem grandes chances de gerar empregos e renda no Brasil. Os esportes eletrônicos e os esportes convencionais fornecem aspectos de socialização que aprimoram os laços sociais, além de estimular o aprendizado cognitivo que melhora o raciocínio, a lógica e principalmente as habilidades físicas.

O investimento feito pelos grandes times de futebol, ou os grandes times do mundo offline também estão formando times de e-sports, é outra área de constante crescimento dos esports no Brasil.

Por exemplo, a Santos foi pioneira no setor e, em 2015, fundou a Santos Dexterity em colaboração com a Dexterity, que já participou das competições Rainbow Six: Siege e League of Legends. As Sereias da Vila, time feminino de Counter Strike de Santos, até gostam de destruir coisas.

O Flamengo é outro gigante da indústria de gramados que agora está fazendo investimentos na indústria de esports. Em junho de 2017, o rubro negro anunciou a formação de sua equipe oficial, que incluirá atletas da Coreia do Sul, além do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Equipes como Vitória, Atlético Paranaense e Ava também fizeram a transição de campo para os Gamer de e-sports e estão tendo sucesso. Além destes, o Rio Branco do Espírito Santo, o Bragantino, o ABC Futebol Clube do Rio de Janeiro e o Vasco da Gama do Rio de Janeiro participam de e-sports, competindo não só em campeonatos nacionais, mas também em competições de alto nível. Internacional.

É claro que investir na indústria de e-sports nem sempre é simples. Um dos maiores e mais conhecidos clubes do Brasil, o Corinthians, por exemplo, desistiu do projeto e, pelo menos por enquanto, não tem planos de voltar tão cedo ao universo dos esports.

A 16ª competição principal do CS:GO foi realizada no Brasil

O ESL One Rio Major do Counter-Strike: Global Offensive World Championship foi adiado. O evento que aconteceria no Rio de Janeiro em maio foi adiado para o final do ano. O segundo major do ano, que estava previsto para acontecer na nova data, foi adiado, e a premiação do mundial no Rio de Janeiro seria dobrada, de US $2 milhões (cerca de R $10,1 milhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cerca de 7.000 espectadores assistiram à competição de CS:GO no estádio, enquanto 6,3 milhões de pessoas diferentes assistiram em 26 redes de transmissão diferentes. Foram 3,7 milhões de horas visualizadas no total.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conclusão

As marcas têm muitas oportunidades para investigar o nicho de mercado de videogames. Ninguém percebeu a mudança no ambiente. Você vê que a indústria de jogos ainda é um lugar sem lei quando a examina da perspectiva da monetização. A atração do esports é que os anunciantes não estão mais desanimados com ele e estão se tornando uma febre mundial.