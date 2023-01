Vai de bet: Qual o principal esporte e como apostar?

A Vai de Bet é uma das mais novas casas de apostas do mercado e oferece diversas opções de apostas esportivas dos mais variados tipos de mercado. Desse modo, ela tem se tornado cada vez mais famosa entre os apostadores.

Mas, como sacar o dinheiro da Vai de Bet? Para sacar o dinheiro na plataforma, basta fazer o seu login, clicar no ícone do seu perfil no canto superior direito e clicar em “Saque”. Depois, você pode escolher um valor de saque de no mínimo R$1,00 e no máximo R$10.000.

Qual o principal esporte da Vai de Bet?

A Vai de Bet conta com uma infinidade de esportes, como vimos, mas com certeza, o mais popular na plataforma é o futebol.

As Ligas Populares da Vai de Bet são: Brasileirão, Série A; Taça São Paulo de Juniores; Copa Libertadores; Liga dos Campeões; Bundesliga; La Liga; Liga 1; Premier League; Série A e NBA.

Agora que você já sabe qual é o principal esporte da Vai de Bet, que tal algumas dicas de como apostar no futebol? Confira a seguir.

Como fazer apostas esportivas no futebol

Se você está iniciando no mundo das apostas esportivas, saiba que o futebol é um dos melhores mercados de apostas para você ingressar.

Além disso, você deve ter em mente que precisa começar devagar, fazendo palpites simples e escolhendo apenas um time ganhador por partida. Você também deve conhecer todos os tipos de apostas para saber em qual você se adapta melhor.

Tipos de apostas

Imagem: vaidebet.com

Confira agora os principais tipos de apostas esportivas e escolha o que se encaixa melhor no seu perfil.

Moneyline

O tipo de aposta moneyline é com certeza um dos tipos mais famosos e populares do mercado de apostas esportivas. Nele, tudo que você precisa fazer é acertar quem vence a partida, ou se ficará empatada.

Então, em cada tipo de resultado existe uma cotação, também chamada de odd, diferente. Um dos principais motivos pelos quais esse tipo de aposta se tornou tão popular é que você não precisa acertar qual será o placar do jogo, mas sim quem será o ganhador.

Hipótese dupla

O tipo de aposta de hipótese dupla também é bastante simples de compreender. Basicamente, nela você aposta em dois ou três possíveis resultados, que pode ser a vitória do mandante ou até mesmo o empate. Desse modo, você ganha se qualquer um dos dois ou três resultados acontecerem.

Portanto, o tipo de apostas de hipótese dupla é um dos melhores tipos de apostas para quem está começando no mercado de apostas, visto que ela cobre dois ou mais possíveis resultados. Em contrapartida, o valor é um pouco menos atraente.

Empate anula aposta

No tipo de modalidade empate anula a aposta, você escolhe o time ganhador de uma partida, e caso haja empate você recebe seu dinheiro de volta. Desse modo, essa é outra excelente opção para iniciantes no mercado de apostas, visto que você consegue diminuir o risco de perder.

Handicap

Caso você deseje explorar opções de apostas de futebol mais sofisticadas, o próximo passo é começar a conhecer os tipos de palpites que utilizam o handicap. Este termo refere-se a apostas em que margens positivas ou negativas são adicionadas para equilibrar as probabilidades.

Basicamente, essa modalidade de aposta funciona assim: a casa de apostas define o número mínimo de gols para o time vencedor, como se um time já começasse o jogo com placar a seu favor, em contrapartida, o favorito começa em desvantagem. Para que uma aposta seja considerada vencedora, o valor do placar final deve ser positivo mesmo depois dos descontos dos gols de handicap.

Apostas futuras

Por fim, trouxemos uma das modalidades de apostas preferidas dos fãs de apostas em futebol: as apostas futuras, nas quais você aposta suas fichas no resultado da competição. É possível apostar, por exemplo, em quem será o campeão. Quanto mais surpreendente for a escolha feita no início do torneio ou durante o campeonato, maior a chance de vitória.

Apostas ao vivo

Para diversos apostadores, o tipo de aposta mais atraente e emocionante são as apostas ao vivo. Quando falamos em adrenalina, é impossível vencer esse tipo de aposta que funciona dinamicamente. As casas de apostas de futebol definem as cotações iniciais e, em seguida, ajustam essas probabilidades durante a partida à medida que o jogo avança.

Ou seja: se um time está atrás no placar, o valor oferecido para a chance de vitória daquele time aumenta porque é necessária uma virada no placar. Um prato cheio para quem tem sangue-frio e entende bem o que pode acontecer em uma partida.

Apostas acumulativas

Além disso, outra forma de aumentar o seu lucro é aproveitar as opções oferecidas pelos profissionais de apostas em futebol. Nesse sistema, você investe em pelo menos duas escolhas diferentes e só ganha se ambas acertarem.

Por depender de dois eventos diferentes, esse tipo de aposta tem odds maiores, e por isso oferece ganhos maiores. Você pode apostar em duas ou mais partidas diferentes, ou fazer mais de uma aposta na mesma partida.

