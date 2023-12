Supermundial de Clubes gera expectativa e poderá ter confrontos interessantes

A Fifa anunciou na última semana a data do Supermundial de Clubes, que reunirá 32 equipes de todos os continentes. A competição vai acontecer de 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Com isso, muitos torcedores já estão utilizando o Código promocional Novibet para fazer suas previsões.

Vão se classificar os campeões continentais de 2021 a 2024, além dos clubes mais bem ranqueados nessas competições durante o mesmo período.

A América do Sul terá seis representantes no Mundial – e três já estão definidos, todos brasileiros. São eles: Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores em 2021, 2022 e 2023, respectivamente.

Dessa forma, faltam apenas três times: o campeão de 2024 e os dois mais bem colocados no ranking elaborado pela Fifa.

Como apenas dois times de cada país podem se classificar (a exceção é se eles tiverem vencido a Libertadores ou a competição continental correspondente), nenhum brasileiro poderá garantir vaga pelo ranking, uma vez que o país já assegurou três clubes na disputa.

Em relação aos europeus, eles terão direito a 12 vagas. Até o momento, sete já estão com o bilhete de ida comprado: Chelsea, Real Madrid e Manchester City, que são os últimos campeões da Champions League, e Bayern de Munique, Benfica, Paris Saint-Germain e Porto, que garantiram vaga pelo ranking.

Representantes da África (4), Ásia (4), América do Norte e Central (4), Oceania (1) e Estados Unidos (1), país-sede, completam o quadro de participantes do Supermundial de 2025.

Edição promete jogos interessantes



Com o mundo globalizado, cada vez mais as pessoas têm interesse em ver seus clubes enfrentando adversários de outros continentes. E se nos últimos anos apenas a Europa concentrava equipes fortes, isso tem começado a mudar.

Recentemente, os clubes brasileiros se estruturaram e têm investido bastante em reforços, o que fez com que a última edição do Brasileirão tenha contado com nomes de peso, como Luis Suárez e Marcelo, por exemplo.

Além disso, os times árabes também começaram a levar craques importantes para o seu futebol. Dessa forma, confrontos entre clubes desses continentes com times europeus, e mesmo dos Estados Unidos, passam a ter um grau de interesse que há muito não se via.

O Mundial de Clubes de 2025 será, com certeza, uma experiência muito interessante, que tem tudo para prender a atenção de torcedores de todos os cantos do globo. Assim, todos os fãs do esporte deverão ser brindados com jogos de alto nível técnico e bastante emocionantes.