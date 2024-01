Slot Aviator – o que você precisa saber

Em 2019, o portfólio do provedor Spribe foi reabastecido com um dos desenvolvimentos mais incomuns. Ele não se parece com as máquinas caça-níqueis comuns. Não há bobinas, linhas ou símbolos. O slot on-line Aviator da Spribe oferece aos usuários a possibilidade de seguir o avião e obter uma grande vitória antes que ele voe. O dispositivo é popular nos sites de jogos de azar devido à sua jogabilidade fora do padrão, às regras relativamente simples e aos recursos visuais de alta qualidade.

Regras e recursos do jogo Aviator nos cassinos on-line

As regras podem parecer incomuns (à primeira vista), mas você se acostumará com elas rapidamente. A jogabilidade é construída em torno do avião da sorte, como o fabricante o chama. No início de cada rodada, ele aparece no campo de jogo. Enquanto o avião estiver à vista, a taxa de pagamento aumenta. A tarefa é ter tempo para retirá-lo para a conta do jogo. E você precisa fazer isso antes de o avião decolar. Caso contrário, a aposta será perdida.

Análise da máquina caça-níqueis Aviator

O caça-níquel é baseado na tecnologia Provably Fair. Isso significa que ela atende aos padrões internacionais de jogo justo.

O resultado é determinado por um gerador de números aleatórios. Não há jackpot na máquina, bem como probabilidades fixas de pagamento de prêmios. O multiplicador é determinado aleatoriamente e cresce do início ao fim da rodada. É impossível prever quanto tempo ele durará. Em alguns casos, o avião voa quase que imediatamente após o início, mas, na maioria das vezes, ele paira por vários minutos, de modo que os usuários geralmente têm tempo para ganhar um jackpot.

RTP e mecânica da slot Aviator

O caça-níqueis pode ser lançado nas versões desktop e móvel. O RTP é de 97%.

A volatilidade está entre baixa e alta. A slot pertence à categoria de jogos multijogador. Os jogadores não interagem uns com os outros em termos de jogo, mas podem se comunicar e compartilhar suas impressões. É possível fazer uma ou duas apostas em uma rodada. O usuário escolhe quantas delas usar e quanto ativar em cada uma delas. Você também pode participar como observador. Pode optar por não fazer uma aposta e apenas acompanhar o processo na tela.

Os usuários têm o direito de jogar na máquina caça-níqueis aviator aposta gratuitamente e sem registro. Para isso, é necessário iniciá-la no modo de demonstração. A jogabilidade não será diferente da versão completa. É impossível fazer o download da máquina para lançamento sem acesso à Internet. O algoritmo é reduzido às seguintes etapas:

O usuário entra no jogo.

Seleciona o valor da aposta.

Aguarda o início da rodada.

Retira os pagamentos antes de o avião decolar.

Se o jogador conseguir pressionar o botão a tempo, a conta será reabastecida com o valor correspondente. Caso contrário, a aposta é perdida. Você pode ver quanto recebeu na sessão atual na tabela de estatísticas. Cada usuário tem a chance de ganhar até 10.000 créditos.

Símbolos curinga no slot Aviator

A ação ocorre em um fundo escuro e minimalista. No início da rodada, um pequeno avião com uma hélice decola do canto inferior esquerdo da tela. Ele se move da esquerda para a direita. Um gráfico crescente é exibido ao longo da trajetória do voo. A taxa de pagamento atual é exibida no centro. No final da rodada, ela é aplicada à aposta feita. É assim que os ganhos que o usuário recebe são formados.

Não há tabela de pagamento no jogo, pois não há taxas de pagamento fixas.

A rodada termina da seguinte forma: o avião voa, a inscrição Flew Away! aparece na tela e é revelado se o usuário tem direito aos ganhos. Você pode desativar a animação. Nesse caso, apenas o multiplicador variável é exibido na tela principal. Por padrão, a música ambiente é reproduzida em segundo plano, e o jogo é acompanhado pelo som de um avião. Em um menu especial, é possível alternar para o modo silencioso.

Jogo de bônus na máquina caça-níqueis Aviator

A jogabilidade da máquina se limita aos eventos básicos do jogo: escolher uma aposta, aguardar o resultado da rodada e sacar os pagamentos no momento certo. Não há opções adicionais. Não há jogos gratuitos, bônus ou duplicação de nenhum desses itens no caça-níqueis.

Interface da slot machine Aviator

A parte principal da tela é ocupada pelo campo de jogo no qual o avião se move. Abaixo dele, há dois menus para gerenciar a aposta. Você pode ajustar o valor com um único clique nos botões de menos e mais, bem como alterá-lo em cinco e dezenas de uma só vez. Há um modo automático. Ele é ativado ao mudar o botão de alternância para a posição Auto. Acima do campo de jogo, há estatísticas com os resultados das rodadas anteriores.

No lado esquerdo, há uma tabela com as informações necessárias e três guias.

No canto superior direito da tela, há um botão na forma de três faixas horizontais. Ele abre o menu de configurações. Aqui você pode controlar o som e a animação, definir limites e outros parâmetros. Também é possível abrir uma versão detalhada das regras e conhecer os principais segredos do vídeo caça-níqueis. Para jogar Aviator com dinheiro real em um cassino on-line, é necessário ter uma conta ativa e uma quantia suficiente no saldo. Para iniciar o caça-níqueis no modo de demonstração, não é necessário estar conectado. A sessão na versão de teste não tem limite de tempo.

Vantagens da versão de demonstração do Aviator

Em primeiro lugar, a versão de demonstração do Aviator está disponível gratuitamente, o que significa que você pode jogar nesse caça-níqueis, entender sua mecânica e, em seguida, jogar no Aviator com dinheiro real na Ucrânia com conhecimento.

Em segundo lugar, na versão de demonstração do jogo Aviator, está disponível um treinamento passo a passo no qual você entenderá todos os aspectos do jogo. Você saberá como fazer apostas, quais símbolos estão disponíveis e o que precisa fazer para ganhar no jogo de demonstração do Aviator.

Portanto, o jogo de demonstração lhe dará a oportunidade de experimentar o jogo por completo, sem o risco de gastar dinheiro. Se você gostar do Aviator, poderá encontrar cassinos on-line licenciados na Ucrânia em nosso site e poderá jogar o jogo com dinheiro real.

Prós e contras

Há várias razões pelas quais os usuários escolhem a máquina caça-níqueis Aviator em um cassino. As principais vantagens desse vídeo caça-níqueis são a excelente jogabilidade e os controles extremamente simples. Não há necessidade de entender mecânicas complexas e ajustar várias configurações: basta decidir o tamanho da aposta e retirar os ganhos a tempo. A princípio, as regras podem parecer incomuns, mas, na verdade, até mesmo um usuário inexperiente as dominará em questão de minutos. Aqueles que gostam da jogabilidade clássica com bobinas, linhas e símbolos não gostarão desse caça-níquel: ele não tem nada disso. As configurações de bônus também não são fornecidas.