Senador planeja projeto de lei para casas de apostas e busca impedir manipulação de resultados no futebol

O projeto de lei é uma resposta às recentes descobertas de possíveis fraudes nos campeonatos de futebol de São Paulo

Recentemente, o senador Eduardo Girão (Podemos – CE) afirmou que pretende criar um projeto de lei que impeça a manipulação dos resultados nos jogos de futebol. Isso porque, com o aumento da prática de apostas online e a chegada das melhores casas de apostas esportivas no Brasil, o esporte pode estar sendo alvo de fraudes.

As suspeitas de fraudes começaram recentemente nos principais campeonatos de futebol de São Paulo, como a Copa Paulista, Série B do Paulista, Campeonato Paulista Sub-20 e até o Brasileirão Feminino.

Dessa forma, as apostas esportivas poderiam estar ditando o resultado final das partidas com o intuito de beneficiar os envolvidos, como dirigentes e jogadores. Inclusive, há relatos de atletas que se recusaram a participar do esquema e acabaram não sendo escalados para o jogo.

Casos como esse levaram os jogadores a fazer denúncias e, assim, iniciou-se a apuração dos fatos pelas autoridades competentes.

Segundo investigações policiais, algumas partidas como, por exemplo, Andradina x Catanduva, na Série B do Paulista, são suspeitas de fraudes relacionadas às apostas esportivas no mercado asiático.

Neste caso, a investigação aponta que, de acordo com apostas esportivas, Andradina perderia por pelo menos 3 gols de diferença contra Catanduva. E o resultado final do jogo acabou sendo de 7×1 para Catanduva, com tentativas de gols contra até de calcanhar dos zagueiros. O inquérito ainda não foi concluído.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com todas as suspeitas de fraudes nos campeonatos de São Paulo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu para que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rede Globo e mais 20 clubes do Brasileirão patrocinados por sites de apostas esportivas apresentem seus contratos com essas empresas.

O objetivo é investigar se realmente houve manipulação nessas e em outras disputas por conta das apostas. Se comprovadas, os envolvidos deverão ser punidos.

Aliás, é para isso que o senador do Podemos pretende apresentar o projeto de lei, para garantir que haja punição pelas fraudes e impedir novos acontecimentos neste sentido.

Apostas Esportivas Crescem no Brasil

Com a Lei nº 13.756/2018, sancionada no Governo de Michel Temer, as apostas esportivas online são permitidas provisoriamente no Brasil desde que sejam fornecidas por sites hospedados no exterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dessa forma, até o momento, a prática não recebe a devida fiscalização que deveria. Entretanto, isso pode mudar caso o Governo Federal regulamente a atividade até dezembro deste ano, segundo o prazo estabelecido na lei sancionada em 2018.

Com essa regulamentação e com o projeto de lei do senador Eduardo Girão, ficará mais difícil a manipulação de resultados dos jogos de futebol ou até mesmo de outros esportes, como vôlei e basquete. Garantindo, assim, o resultado das disputas sem fraudes.

De qualquer maneira, as casas de apostas online têm crescido bastante no país, especialmente nos jogos de futebol. E para garantir a segurança dos apostadores na hora de fazer suas apostas, é necessário conferir alguns itens fundamentais para garantir que está jogando nas melhores casas de apostas.

Entre eles, estão: licença de funcionamento emitida no exterior, métodos de pagamento acessíveis e confiáveis, atendimento ao cliente em português, odds competitivas, aplicativo para apostar, bônus, diversidade de mercados de apostas e de modalidades esportivas.