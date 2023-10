Semifinal Libertadores 2023: o que esperar dos jogos e como planejar suas apostas

Não faltam opções de palpites para os próximos jogos do torneio da Conmebol nos sites de apostas esportivas

A Copa Libertadores, o campeonato de futebol mais importante da América do Sul, está em sua fase mais decisiva. Isso porque já são conhecidos os quatro times classificados para as semifinais e que vão brigar para participar da grande final. Palmeiras, Boca Juniors, Internacional e Fluminense são as equipes vivas na disputa.

A decisão do torneio acontece em 4 de novembro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, você tem tempo para preparar seus palpites para o grande dia da final.

Próximos jogos da Libertadores da América

Os jogos das semifinais da Libertadores 2023 serão disputados no final de setembro e no início de outubro. Os duelos de ida são:

27/09 (Quarta-feira) – Fluminense x Internacional – Maracanã – 21h30

28/09 (Quinta-feira) – Boca Juniors x Palmeiras – La Bombonera – 21h30

Uma semana depois acontecerão os jogos da volta das semifinais:

04/10 (Quarta-feira) – Internacional x Fluminense – Beira-Rio – 21h30

05/10 (Quinta-feira) – Palmeiras x Boca Juniors – Allianz Parque – 21h30

Tudo indica que serão quatro grandes partidas, recheadas de emoções e possibilidades de escolhas nos sites de apostas esportivas.

Equipes favoritas ao título

Abaixo, estão listadas em ordem de favoritismo e de acordo com as apostas esportivas, as equipes que contam com mais chances de gritar “é campeão” em novembro:

Palmeiras

O Verdão, tricampeão (1999, 2020 e 2021), é apontado como a principal equipe da competição. Nas últimas edições, ela esteve presente sempre nas principais etapas do torneio.

A grande força dos comandados do técnico Abel Ferreira é, sem dúvida alguma, o grupo. Porém, os palmeirenses terão um importantíssimo desfalque do atacante Dudu. O jogador sofreu uma grave lesão e não joga mais nesta temporada.

Para chegar às semifinais, o Palmeiras passou pelo Deportivo Pereira, vencendo o primeiro jogo, fora de casa, por 4 a 0, e depois empatando por 0 a 0.

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras está na segunda posição da lista de favoritismo nas casas de apostas. Os cariocas estão atrás do seu primeiro título de Libertadores. Em 2023, sob o comando de Fernando Diniz, também técnico da Seleção Brasileira, a equipe vem jogando um futebol vistoso e envolvente.

Dentro das quatro linhas, o destaque fica para o atacante Germán Cano. O argentino está com nove gols feitos, sendo o artilheiro isolado da Libertadores. Junto com ele, o goleiro Fábio, o zagueiro Nino e o meio-campo Ganso também estão indo muito bem na competição. Realizar apostas no Fluminense têm sido bem comuns atualmente.

Nas quartas, o Fluzão ganhou do Olímpia, do Paraguai, no Rio, no jogo de ida, por 2 a 0. Na volta, em Assunção, venceu novamente, desta vez pelo placar de 3 a 1.

Internacional

O Colorado, do técnico Eduardo Coudet, vem se fortalecendo ao longo da disputa. A prova disto é que o clube gaúcho eliminou o River Plate, da Argentina, em sua atual campanha. O Internacional ganhou de 1 a 0 do Bolívar, da Bolívia, na altitude. Em casa, derrotou os bolivianos por 2 a 0.

O atacante equatoriano Enner Valencia, contratado na janela do meio do ano, tem sido o grande diferencial da formação do Rio Grande do Sul. Ele tem feito gols importantes e em momentos decisivos.

Vale lembrar que, ao longo da sua história, os colorados contam com dois títulos da Libertadores. Estes troféus foram conquistados em 2006 e 2010.

Boca Juniors

Única equipe semifinalista da atual edição que não é do Brasil, o Boca Juniors tem muita história na competição. Os argentinos possuem seis títulos: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007.

Os xeneizes não têm mais a mesma força do passado, mas são sempre duros de serem batidos. O principal jogador do time é o atacante uruguaio Edinson Cavani. Nas quartas, eles eliminaram os compatriotas do Racing. Na ida, na La Bombonera, empate sem gols. Na volta, o placar se repetiu, mas a classificação veio nos pênaltis (4 a 1).

Onde assistir aos jogos?

As partidas da Libertadores 2023 são transmitidas nos seguintes canais: Globo, na televisão aberta, e também na ESPN e Paramount+, ambos na televisão fechada. O Star+, serviço de streaming, também tem direitos de transmissão da competição.

Apostas na Libertadores 2023

Para fazer as suas apostas esportivas em jogos da Libertadores, não faltam opções.