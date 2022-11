Seleções podem acabar com a hegemonia europeia?

Se o futebol de clubes já mostra, há algumas décadas, que a Europa está muito à frente da América do Sul, as seleções europeias também têm mostrado superioridade na Copa do Mundo. Desde 2006, quando a Itália conquistou seu tetracampeonato, apenas países do Velho Continente ficaram com o título mundial. Será que no Catar essa história poderá mudar? Torcedores de todos os cantos do globo estão aproveitando o cupom kto para fazer suas apostas.

A Copa do Catar parece ser a melhor oportunidade para que as seleções sul-americanas voltem a conquistar o título. Isso porque Brasil e Argentina vão para a disputa com bastante moral e têm chances reais de brigar pelo título. Apesar disso, a missão não será nada fácil, já que das sete seleções consideradas favoritas, cinco são europeias.

Além dos dois gigantes sul-americanos, as casas de apostas destacam como principais candidatas ao título as seguintes seleções: França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal. Portanto, pelo menos antes de a bola começar a rolar, as chances de o título ficar com alguma equipe europeia parecem maiores.

De todo modo, Brasil e Argentina têm bons motivos para estarem confiantes. Tite conseguiu, nos últimos meses, integrar ao elenco uma nova geração muito talentosa, e a seleção brasileira, que antes não empolgava o torcedor, tornou-se um time que apresenta um futebol vistoso e eficiente. Já a Albiceleste vem embalada pelos títulos recentes da Copa América e da Finalíssima. Além disso, os argentinos contam com Lionel Messi, que disputará o seu último Mundial no Catar.

Razões também não faltam para que as seleções europeias apostem em uma vitória do Velho Continente. A França, por exemplo, é a atual campeã mundial e talvez seja a equipe que tenha à disposição o maior número de grandes jogadores. A dupla de ataque é simplesmente composta por Mbappé e Benzema, dois jogadores excepcionais e que vivem ótima fase. O atleta do Real Madrid acabou de ser eleito o melhor jogador do mundo, o que comprova seu excelente momento.

As outras seleções europeias também têm seus pontos fortes – algumas contam com grandes jogadores, outras com a tradição. A Alemanha conta com ambas. Por isso, ainda é cedo para dizer quem será campeão, embora o mundo das apostas já esteja agitado. A Copa do Mundo do Catar tem tudo para ser uma das mais disputadas de todos os tempos, e a tendência é de que os torcedores sejam brindados com grandes jogos de futebol.