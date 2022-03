São Paulo e Palmeiras fazem o Choque-rei pelo Paulistão 2022

Um dos maiores clássicos paulistas conta com um tabu entre os treinadores dos dois times

São Paulo e Palmeiras se enfrentam, nesta quinta-feira (10), pelo Campeonato Paulista. A bola rola às 20h30 (Brasília) no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O confronto vale muito para os dois times, que buscam a melhor campanha da competição para ter a vantagem de jogar em casa na fase de mata-mata.

O Choque-rei tem sido um dos clássicos mais disputados dos últimos anos no Brasil. Só no ano passado, a partida entre tricolores e alviverdes passou por duas fases decisivas em dois campeonatos diferentes. O São Paulo levou a melhor na final do último Paulistão e se sagrou campeão. Já o Palmeiras, venceu o rival pelas quartas de final da Libertadores, o que abriu caminho para o tricampeonato do Verdão na competição continental.

Um fato curioso desse confronto está no comando do time. Apesar de ser o técnico mais vitorioso dos últimos anos, o português Abel Ferreira tem o treinador do São Paulo como uma pedra no sapato. Rogério Ceni já enfrentou o Palmeiras em quatro oportunidades como treinador. Veja os resultados.

Brasileiro 2020: Flamengo 2 x 0 Palmeiras

Brasileiro 2021: Flamengo 1 x 0 Palmeiras

Supercopa do Brasil 2021: Flamengo 2 x 2 Palmeiras (vitórias nos pênaltis por 6 x 5)

Brasileiro 2021: Palmeiras 0 x 2 São Paulo

São Paulo x Palmeiras: Retrospecto

Desde o início da era Abel Ferreira, o Verdão costuma ter dificuldade com o São Paulo. Nos oito clássicos que o portugês comandou a equipe alviverde foram três derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. Além disso, se somarmos mais dois jogos, veremos que o Palmeiras só venceu um dos últimos 10 Choque-rei que disputou.

Na história do confronto entre São Paulo x Palmeiras os números são muito disputados. Ao total são 332 jogos, com 112 vitórias tricolores, 110 do Verdão e mais 110 empates. Apesar disso, o Tricolor leva vantagem quando se trata de jogos no Morumbi. São 124 jogos, com 51 vitórias do São Paulo, 26 vitórias do Verdão e outros 47 empates.

São Paulo x Palmeiras: Prognósticos

O Palmeiras tem hoje um dos melhores elencos do país, mas não é só isso. O alviverde vem mostrando um grande futebol, muito bem organizado por Abel Ferreira. Essa boa fase do Verdão começou durante a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, em que a equipe jogou bem contra uma grande potência europeia, o Chelsea. Após isso, o Palmeiras fez duas partidas convincentes e consagrou o bom futebol com o título da Recopa Sulamericana contra o Athletico-PR.

Do outro lado do muro, o São Paulo vem de uma boa sequência de sete jogos sem perder, incluindo duas vitórias nos clássicos contra Santos e Corinthians. Aos poucos, o técnico Rogério Ceni começa a encaixar as peças para formar um time competitivo. O Tricolor ainda tenta defender o 100% de aproveitamento em dérbis desde que o ex-goleiro voltou para o comando.

São Paulo x Palmeiras: Prováveis Escalações

Para esse confronto, Ceni deve contar com o retorno de Alisson, Patrick e Nikão que não puderam atuar contra o Corinthians. Os únicos desfalques do São Paulo são Igor Vinícius e Gabriel Neves (lesionados) e Jandrei que, apesar de recuperado da COVID-19, não pode jogar pelos protocolos da Federação Paulista.

Provável São Paulo: Tiago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Nikão) e Gabriel Sara; Eder (Rigoni) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

O Verdão vem com, praticamente, força total para o Choque-rei. O único desfalque de Abel Ferreira é o zagueiro Luan, que está com uma lesão na coxa esquerda e deve ficar afastado por um tempo. Para o lugar dele, o treinador português deve colocar Murilo. Outros que estão fora do jogo são Patrick de Paulo e Gabriel Menino (ambos se recuperam de lesões no tornozelo).

Provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo x Palmeiras: Onde assistir

O jogo entre São Paulo e Palmeiras terá transmissão no canal pay-per-view Premiere, no streaming Paulistão Play e, também, de graça no canal do da Federação Paulista no YouTube. A partida está marcada para às 20h30 (Brasília) no Estádio do Morumbi.

