Santos vai reforçar departamento de futebol com analistas de mercado e desempenho

O Santos segue em busca de reforços para a temporada, mas dessa vez, a bola da vez é o departamento de futebol. O clube pretende anunciar a contratação de dois analistas de mercado e um de desempenho para fortalecer o setor e aprimorar as estratégias de recrutamento de jogadores.

A iniciativa visa suprir a carência de profissionais na área, já que o Peixe havia perdido alguns membros da equipe para outros clubes brasileiros. Segundo o presidente do clube, Marcelo Teixeira, a diferença salarial foi o principal fator para as saídas.

Alexandre Gallo, coordenador de futebol do Santos, ressalta a importância da equipe de Análise de Desenvolvimento, composta por Rafhael Barleta, Dênis Lupp, Gabriel Soares e Julio Resende, que já vinha desempenhando a função de análise de jogadores.

“Nessa reconstrução passa também por contratações de profissionais. Nós, ao longo do período, tínhamos excelentes profissionais que hoje estão no Flamengo, Cruzeiro e outros clubes do Brasil. Perdemos esses profissionais por diferença pequena salarial. O Santos está remontando os setores dos seus departamentos. Remontando. Já com a contratação de três profissionais, dois de mercado e um de desempenho. Temos os profissionais atuais do clube, mas há necessidade de nós melhorarmos. Existem clubes na vanguarda do futebol brasileiro com seis avaliadores de mercado. Nós temos um”, afirmou Gallo.

A contratação dos novos analistas busca colocar o Santos em pé de igualdade com os clubes de elite do futebol brasileiro, que contam com equipes maiores de avaliação de mercado. O objetivo é reduzir a margem de erro na hora de contratar reforços e buscar jogadores que se encaixem no perfil e orçamento do clube.