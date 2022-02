Saiba o que esperar da Copa do Mundo 2022

Marcada para acontecer do dia 21 de novembro até 18 de dezembro, momento em que acontecerá a grande final, as últimas definições sobre a Copa do Mundo 2022 devem acontecer ao longo dos próximos meses. Se você, fã de futebol, já tem ideia em qual seleção apostar nesta edição, confira abaixo as principais informações sobre a Copa que será disputada no Catar.

14 seleções já estão garantidas na Copa; confira a lista

A exatamente nove meses para o início da Copa do Mundo, 14 seleções já carimbaram o passaporte com antecedência para o Catar até o momento. À exceção da seleção do próprio Catar, país sede da Copa, são elas:

Eliminatórias da Copa — Europa: Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha.

Eliminatórias da Copa — América do Sul: Brasil e Argentina.

Eliminatórias da Copa — Ásia: Irã.

As 18 vagas restantes serão divididas entre os países representantes da CAF (da África), CONCACAF (da América do Norte, Central e Caribe) e OFC (da Oceania), além da repescagem mundial, em jogos únicos a serem disputados já no Catar a partir de junho.

Itália e Portugal disputam uma vaga para ir à Copa do Mundo

Seleções com tradição em Copas do Mundo, Portugal e Itália disputarão uma vaga para se classificar à Copa do Mundo 2022. Isso porque elas, em sorteio da Fifa, caíram no mesmo chaveamento. Caso avancem para a decisão, apenas uma terá o passaporte carimbado para o Catar.

Ainda na fase de grupos, pelo grupo A, a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo foi derrotada na última rodada para a Sérvia, que ficou com a primeira colocação — foi a única derrota de Portugal na fase de grupos, que terminou com 17 pontos e na segunda posição.

Já a atual campeã da Eurocopa, a seleção italiana não perdeu na fase de grupos, mas empatou muito (4) e, dessa forma, permaneceu na segunda posição, com 16 pontos, contra 18 da Suíça, líder do grupo C. A Itália teve a oportunidade de garantir a vaga direta, mas apenas empatou, em zero a zero, diante da Irlanda do Norte.

Além de Portugal e Itália, outras dez equipes disputarão a repescagem europeia. Veja os confrontos:

Chave A: Escócia x Ucrânia; País de Gales x Áustria

Escócia x Ucrânia; País de Gales x Áustria Chave B: Rússia x Polônia; Suécia x República Tcheca

Rússia x Polônia; Suécia x República Tcheca Chave C: Itália x Macedônia do Norte; Portugal x Turquia

Os jogos acontecerão já em março, com as semifinais marcadas para o dia 24 do mesmo mês.

Líder, Canadá surpreende nas Eliminatórias da CONCACAF

Sem disputar uma Copa do Mundo há mais de 30 anos, o Canadá está a poucas rodadas de garantir sua participação na Copa do Mundo. Isso porque a seleção disparou na fase eliminatória da CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe): foram seis vitórias consecutivas, incluindo triunfos diante dos favoritos Estados Unidos e México.

Com mais três jogos para jogar até o fim de março, a seleção canadense aposta em Alphonso Davies, considerado um dos melhores laterais do mundo, e em Jonathan David, que lidera a artilharia da competição com oito gols.

Atualmente, o Canadá tem quatro pontos de vantagem para Estados Unidos e México, que se enfrentam no dia 24 de março. Os próximos adversários para a seleção comandada por John Herdman serão Costa Rica, Jamaica e Panamá, e uma vitória poderá ser o suficiente para que a seleção canadense dispute a Copa do Mundo 2022.