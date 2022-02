Saiba as datas dos principais eventos do futebol de 2022

Há muitos tipos de conselhos para quem deseja apostar bem em eventos esportivos. Dentre tantas dicas, uma recomendação muito importante é o planejamento. Se, por exemplo, você deseja preparar seus palpites, o ideal é que saiba os principais eventos do futebol em 2022. Abaixo, portanto, confira nossa lista com todas as datas e principais informações:

1. Copa do Mundo no Catar

Em ano de Copa do Mundo não há competição mais importante para ficar de olho. Sendo a primeira Copa do Mundo a ser realizada no fim do ano, esta edição acontecerá a partir do dia 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022 no Catar.

Primeira vez sendo disputada no Catar, na Ásia, a Copa do Mundo deste ano reúne algumas curiosidades. A primeira é que uma nova cidade foi construída para a disputa da grande final, mas que também receberá a partida de abertura. Trata-se de Lusail, que foi planejada do zero, no meio do deserto, e localizada a 15km da capital do Catar. Com capacidade máxima de até 80 mil pessoas, o estádio em Lusail será o maior nesta edição.

Outro detalhe é que esta será a última Copa com 32 seleções. A própria FIFA já concluiu que a próxima edição do torneio, a ser disputado em três países — México, Estados Unidos e Canadá — terá a participação de 48 países. Por fim, mas não menos importante, esta deve ser a última Copa de Lionel Messi. Aos 34 anos, o argentino, um dos melhores jogadores do mundo, chegará à sua quinta e provável última Copa do Mundo.

2. Final da Conmebol Libertadores 2022

Um dos torneios mais cobiçados da América tem datas confirmadas para 2022. A Copa Libertadores da América acontece já a partir deste mês, com jogos a serem disputados pela fase preliminar. Encerrada esta etapa, a fase de grupos terá início a partir do mês de abril e a final acontecerá apenas em 29/10, no Equador. O palco da decisão também foi escolhido: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, mais conhecido como Monumental de Guayaquil.

Campeão duas vezes no mesmo ano, o Palmeiras chega para a 63ª edição da Copa Libertadores na expectativa de levantar a taça pela terceira vez consecutiva, feito que apenas Estudiantes, da Argentina, alcançou nos anos de 1968, 1969 e 1970. O Independiente, por sua vez, é o único tetracampeão em sequência (1972 a 1975).

Além do Palmeiras, os outros clubes brasileiros da Copa Libertadores da América 2022 são: América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Red Bull Bragantino.

3. Copa América Feminina

Já não há dúvida que o futebol feminino tem avançado cada vez mais ao longo dos anos. Não à toa, a Copa América Feminina tem tudo para ser um dos principais eventos do futebol em 2022. Em oito edições disputadas até o momento, a Seleção Brasileira venceu sete, sendo vice-campeã apenas em 2006 em derrota para a rival Argentina. A competição terá início no dia 8 de julho e será disputada na Colômbia.