Rollover e Bônus: O que saber para apostar online?

Este texto aqui vai para todos que recentemente entraram no mundo das apostas esportivas. Ou quem simplesmente está insatisfeito com sua casa de apostas atual e quer apostar online com melhores condições e benefícios. Antes de mais nada, independentemente do seu objetivo, é necessário aprofundar seu conhecimento sobre o ramo. Neste mercado, é muito comum nos depararmos com termos como rollover e bônus. São conceitos que causam certa confusão e insegurança para apostadores menos experientes. Por isso, no texto a seguir, vamos decifrá-los e mostrar sua importância na hora de escolher uma plataforma de apostas!

O que é Rollover?

Oriundo do verbo frasal roll over que, em sua tradução mais popular do inglês, significa “rolar”. De fato, o termo pode ser resumido a essa definição. Nada mais é do que fazer o seu dinheiro circular no site da casa de apostas de sua preferência. Refere-se ao total de apostas que são necessárias para poder efetuar o saque. Desse modo as casas conseguem manter seus usuários no site por mais tempo. O que também gera oportunidades para conhecerem e desfrutarem os benefícios do site. E é exatamente aí que entra o tal do bônus. Outro termo que causa muita dúvida entre os apostadores, e será decifrado no texto a seguir.

O que é bônus?

Resumidamente, é a forma que as casas têm para se diferenciar entre elas. Já para o apostador, pode ser uma bela vantagem para desfrutar e apostar online. E o rollover, por sua vez, é o que garante uma margem de lucro para a empresa nesse processo. Senão, convenhamos que seria muito fácil só cadastrar-se junto à casa de apostas, sacar o dinheiro do bônus e dizer adeus ao site. É comum ver casas mais novas no mercado disponibilizando bônus com melhores condições, visando destacar-se diante das outras mais consolidadas. Esses são os chamados bônus de boas-vindas. Toda casa de apostas tem, mas em algumas ele pode ser mais “amigável” do que em outras. E isso vai depender das condições de cada uma delas.

Condições de roll-over

Quem nunca se deparou com aqueles montes de letras minúsculas das condições de roll-over e bônus durante um cadastro em algum site. Pois é, pode parecer muito complicado, mas é justamente para isso que estamos aqui: descomplicar! Como já citado antes, todo site de apostas oferece bônus aos seus novos usuários, mas diante de uma espécie de contrato, chamado condições de roll-over. Primeiramente, é oportuno frisar que a leitura de todos os termos das condições é de suma importância. Como cada casa tem as suas, é vital ler e entender uma por uma assegurando que tudo será devidamente cumprido. Então, para te auxiliar nesse aprendizado, recomendaremos o site de apostas com umas das melhores condições de roll-over: a Betsul!

Como cumprir o rollover na Betsul?

Então, reiterando, a Betsul tem as condições de bônus mais amigáveis para primeiros usuários aqui no Brasil. Com o que chamam de depósito duplicado! Mas o que é isso? É nada mais do que um bônus de 100% para primeiros depósitos até R$200,00. Ou seja, se você depositar R$20, ganhará na verdade R$40. E assim segue, até a quantia igual ou inferior a R$200. Pois se você fizer um depósito de valor maior, receberá no máximo o valor recém citado. Então, atentar-se aos detalhes pode fazer a diferença para utilizar seu bônus da forma correta. Como esclarece o portal Apostas FC, referência quando o assunto é aposta esportiva:

“é fundamental ler os termos e condições das ofertas de bônus antes de sair por aí tentando pegá-los. É importante avaliar, por exemplo, se você terá tempo de cumprir o roll-over. Além disso, convém verificar se a odds mínimas exigidas são razoáveis. Afinal, um hipotético roll-over de 15 vezes, na odds 2.2, em 30 dias, não é nada simples, concorda?”

Até R$200 de bônus para apostar online na Betsul!

Quanto ao roll-over, não há com o que se preocupar. Separamos um passo-a-passo com tudo que você precisará para te acesso ao bônus mais acessível do Brasil.

Fazendo o cadastro na Betsul

– Clique aqui para começar seu cadastro.

– Preencha o formulário com os seus dados.

– Preencha o campo “código promocional” com o cupom PROMODEVERÃO.

– Leia atentamente os termos e condições para obter seu bônus

– Selecione seu método de depósito e faça a primeira transferência.

– Comece a planejar o seu roll-over!

Em seguida, comece a arquitetar suas apostas com base nos termos e condições da Betsul.

Mas não esqueça de ler todos eles antes do primeiro depósito. Eles estão sujeitos a mudanças com o decorrer do tempo. Mas não se preocupe, que iremos te ajudar nessa jornada. Então confira as nossas orientações a seguir, para finalmente usufruir do seu bônus duplicado na Betsul.

Efetivando o roll-over

1ª – Para resgatar o valor do seu bônus você deverá apostar o equivalente a 5x a quantia do valor do bônus + o valor do seu depósito. Por exemplo, se você depositar R$100, receberá outros R$100 de bônus, obtendo um saldo total de R$200 para apostar online. Portanto, seu roll-over será de R$1000 (5×200).

2ª – Essas apostas deverão ser feitas com odds (cotas) mínimas de 1.5, o que é uma cotação bastante “segura” para se ter ao apostar. Não há um número limite de apostas para se chegar ao bônus, o que importa é chegar ao valor mínimo citado no item anterior.

3ª – As apostas obrigatoriamente terão de ser realizadas dentro do período de 30 dias após a liberação do bônus (efetivação do primeiro depósito). Após o término desse prazo não haverá mais como resgatar o valor do bônus.

4ª – Por ser uma promoção de boas-vindas, só é válida uma vez e não é acumulativa. Após o prazo estipulado terminar, se os requisitos não forem cumpridos, não haverá como resgatar o saldo disponibilizado pelo bônus.

Logo, se você quiser sacar e usufruir dos ganhos relativos ao valor do bônus, deverá somente apostar o valor citado acima, não necessariamente ganhá-lo. Desse modo, é válido concluir que você dependerá, acima de tudo, de suas habilidades em apostas esportivas. Então não esqueça de estudar e se manter atualizado sobre as diferentes modalidades esportivas no Apostas FC!

Conclusão

Agora você já pode planejar seu rollover e apostar online numa das casas que mais crescem no mundo! Além de contar com uma interface simples de usar e intuitiva, a plataforma da Betsul é reconhecidíssima por sua confiabilidade. É também a única casa que repassa um percentual de seu lucro a instituições sociais, por meio do projeto Jogo do Bem. Não é incrível? Então não perca tempo, clique aqui e cadastre-se para apostar ainda hoje nas maiores competições esportivas nacionais e internacionais!