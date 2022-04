Roleta Europeia vs Roleta Americana – Qual é a melhor das duas versões?￼

Entenda quais são as diferenças entre as duas principais e mais populares versões deste jogo clássico de cassino.

A roleta tem um espaço reservado no coração dos jogadores apaixonados pelo cassino clássico, este jogo praticamente ajudou a fundar a versão deste cassino tradicional que conhecemos hoje e que se tornou um grande símbolo de diversão, luxo e glamour.

Não é à toa que praticamente todos os grandes filmes e séries que tem algum cassino físico em seu roteiro inclua algumas cenas da roleta, já que a sua popularidade fez com que este jogo de azar se tornasse um jogo praticamente obrigatório em qualquer cassino.

Porém, desde o início de sua história uma discussão se iniciou e continua até hoje dividindo opiniões de jogadores, a discussão é sempre sobre as duas principais versões da roleta, a versão europeia e a versão americana, qual seria a melhor entre as duas. Dos dois lados existem apoiadores que tornaram a discussão bem equilibrada, incluindo os adeptos de cassinos online que sempre aplicam estratégia roleta para melhorar seus resultados.

É isso que vamos discutir neste artigo, vamos ver quais as principais diferenças e vantagens de cada uma das versões para entender de uma vez por todas qual é a melhor delas.

Principais diferenças entre a roleta europeia e a roleta americana

Muitos dos jogadores mais experientes não sabem exatamente quais as diferenças entre as principais versões da roleta, é comum encontrar as duas versões sendo oferecidas em todos os cassinos online disponíveis no Brasil onde, geralmente, o jogador não faz muita distinção, o que pode ser perigoso para a sua estratégia.

Para deixar claro, vamos ver quais as principais características de cada uma das versões:

Roleta Europeia

A primeira roleta a ser criada ainda no século XVIII, a roleta europeia também pode ser chamada de roleta francesa por conta da sua origem francesa. É considerada a roleta original e tradicional, com 37 casas no total, sendo que seus números vão de 0 a 36 com os espaços nas cores preto e vermelho.

Roleta Americana

A roleta americana se tornou uma das principais versões por ter ganhado uma grande popularidade durante o crescimento do cassino tradicional nos EUA, ou seja, é uma versão bem mais nova que a versão europeia. Aqui a roleta apresenta as mesmas cores, preto e vermelho, porém oferece 38 casas já que possui dois zeros sendo: um 0 e outro 00 e o restante até 36 normalmente.

É isso, esta é a principal e grande diferença entre as duas versões deste jogo clássico, agora vamos entender melhor no que esta diferença influencia e qual delas seria a melhor logo abaixo.

Qual das versões da roleta é a melhor?

Muitos jogadores profissionais defendem a ideia de que cada jogador deve escolher qual é a versão que se encaixa melhor em seu perfil, pois a diferença entre as duas seria pequena demais para ter um grande veredito.

Porém, é muito importante deixar claro que, justamente por possuírem uma diferença de casas disponíveis, as duas versões da roleta também acabam oferecendo diferentes vantagens para o jogador com relação à casa. De acordo com os especialistas, esta é a porcentagem de vantagem da casa em cada uma das versões:

Roleta europeia

A roleta europeia, por possuir apenas um 0 entre as suas casas, a porcentagem de vantagem da casa sobre os jogadores seja de algo em torno de 2,6%.

Roleta Americana

Já na roleta americana, justamente por possuir uma casa a mais com um zero simples e um zero duplo, de acordo com os especialistas, a porcentagem de vantagem da casa sobre os jogadores é por volta de 5%.

Sabemos que uma diferença como esta pode ter um grande efeito nos resultados do jogador nos médio e longo prazos, por isso podemos definir a roleta europeia como a melhor versão da roleta já que entrega a mesma experiência com chances de ganhos muito melhores aos seus jogadores.

Concluindo

Pudemos ver que, mesmo com uma diferença minúscula entre as duas versões da roleta, o jogador poderia se deparar com uma porcentagem muito maior de vantagem da casa sobre ele ao escolher a roleta americana. Porém, isso não inviabiliza o uso desta versão que ainda pode entregar resultados positivos.

Mas, a roleta europeia mostrou que pode apresentar resultados bem melhores para os seus jogadores, basta escolher a melhor opção para você e jogar.