Roger Guedes, do Corinthians, na mira do futebol árabe

Goleador do Corinthians na temporada, o atacante Roger Guedes está chamando atenção de clubes gigantes do futebol árabe. Conforme notícias esportivas recentes, o Al-Nassr e o Al-Hilal estão dispostos a encaminhar ofertas pelo jogador brasileiro.

Detentor de 40% dos direitos econômicos de Guedes, o Corinthians não deseja liberá-lo. Ele possui vínculo até a metade de 2025.

A princípio, o Al-Nassr está avançando na disputa por Guedes por indicação do treinador Luis Castro, que deixou o Botafogo nas últimas semanas.

Cabe destacar que a janela de transferências da Arábia Saudita permanece aberta até o final do mês de setembro, de maneira que não existe muita pressa para finalizar essas negociações.

Nesta temporada, Roger Guedes já marcou 20 gols. No jogo de volta da Copa do Brasil contra o América Mineiro, ele se tornou o maior artilheiro do estádio do Timão, igualando a marca de Jô.

No Corinthians deste 2021, o atacante realizou mais de 120 jogos e anotou mais de 40 gols. Antes de fechar com o clube, Guedes estava na China.

Entretanto, Roger Guedes se destacou no Criciúma e alcançou destaque nacional no Palmeiras. Após o título brasileiro de 2016, ele acabou emprestado ao Galo e foi para o futebol chinês posteriormente.

Corinthians sem Guedes?

O clube brasileiro não tem interesse em se desfazer do seu principal jogador em um momento de retomada do desempenho esportivo.

A equipe está classificada para a semifinal da Copa do Brasil e encaminhou a classificação para a próxima fase da Sul-Americana.

Já no Campeonato Brasileiro, a equipe está conquistando pontos importantes visando uma campanha muito mais tranquila e regular. Portanto, o Corinthians jamais deve ser subestimado.

Com ou sem Roger Guedes, o Timão não é uma equipe fácil de ser batida pelos rivais e jogadores interessantes estão chegando nesta janela de transferência.

